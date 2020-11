Lombardia, non solo Dop e Igp: negli agriturismi si mangia “Deco”

Pubblicato il 30 novembre 2020 | 09:25

L

Sono 1688 gli agriturismi lombardi

Rilanciare anche il pescato locale

Le Prugne della California

a notizia è interessante e da non sottovalutare. In, glioltre ai prodottipotranno utilizzare anche quelli di(Deco). Questo è quanto stabilisce ilnei giorni scorsi, a maggioranza, dal Consiglio Regionale.Con le modifiche apportate dall'aula del Pirellone alla legge in essere, d'ora in poi i 1688(con punte di 348 a Brescia, 236 a Mantova e 170 a Bergamo) avranno la possibilità dinei proprianche i, spesso vere e proprieagroalimentariai più.In questo modo potrannogastronomica che, oltre ai prodotti lombardi, con 20 Dop e 14 Igp, include così anche quella strettamente del territorio.La nuova norma prevede pure la, a fini alimentari, dela livello professionale. In particolare la Lombardia rilanciare le specie ittiche presenti nei menu dei ristoranti lacustri come. Pesci dalle carni leggere e di gran pregio.