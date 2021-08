Menù, una gamma completa per ristoranti d’eccellenza

Affidarsi all’esperienza e alla professionalità che Menù offre da oltre 90 anni è la scelta di molti ristoratori e chef italiani, che possono contare ogni giorno su prodotti di elevata qualità, dalle eccellenti proprietà organolettiche e dall’alto contenuto di servizio. L’azienda di Medolla (Mo), specializzata nella produzione e commercializzazione diretta di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale, ha infatti messo a punto nel corso degli anni un’ampia gamma di prodotti pensati appositamente per una ristorazione di livello, attenta alle nuove tendenze di consumo, capace di rinnovarsi ogni giorno.

Cappesante

Ne sono un esempio le referenze di mare, ideali per creare un menu di pesce prelibato: ÈSalicornia (il gustoso “asparago di mare”), ÈBisquedicrostacei, ÈBaccalà, i Filetti di Acciughe del Cantabrico, i Carpacci di pesce e le Bottarghe sono alcune delle referenze a catalogo, materie prime di elevata qualità e preparazioni realizzate secondo le ricette tradizionali adatte per valorizzare ogni menu di pesce.

ÈBaccalà ed ÈSalicornia

Per chi cerca “quel tocco in più”, ecco le specialità di terra più ricercate, come i Porcini a fette trifolati, il Carpaccio di tartufo, lo Zafferano in pistilli, ÈAgretti (conosciuti anche come “barba di frate”) e “Mini-Red” Pomodoro semisecco Pizzutello (dolcissimi pomodorini campani in stile confit).

Mini-Red e Carpaccio di tartufo

Per impreziosire o finalizzare un piatto ci si può invece affidare a prodotti di punta come l’Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop Extravecchio con oltre 25 anni di invecchiamento, la Preparazione a base di burro chiarificato e tartufo e la Miscela di fiori per decorazione: ingredienti sfiziosi e ricercati per donare a ogni piatto un “plus” di originalità.

Tecniche di lavorazione all’avanguardia

In Menù si lavorano le migliori materie prime di provenienza quasi esclusivamente italiana, con un occhio particolare alle coltivazioni locali: è il caso dei pomodori, raccolti in piena stagione entro 80km dalla sede e lavorati 24 ore al giorno, 6 giorni su 7. Giunti nello stabilimento di Medolla, gli ingredienti vengono lavorati con tecnologie produttive all’avanguardia, volte a garantire e preservare la freschezza, la naturalità e il gusto del prodotto. A lavorazioni standard si affiancano tecnologie esclusive e uniche al mondo, come l’Asettico, le Alte Pressioni o l’innovativa Evolution, una particolare sterilizzazione dinamica capace di rispettare al massimo la materia prima perché riduce i tempi di trattamento termico a pochissimi minuti.

Non a caso i prodotti Menù sono apprezzati da chef, pizzaioli, ristoratori e gastronomi di tutta Italia: veri alleati in tutte le cucine professionali, sanno offrire una gamma che segue l’evoluzione del gusto e dei consumi.

Per informazioni: www.menu.it