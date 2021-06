Nell'Anno internazionale della frutta e della verdura si punta su salute e sostenibilità

Pubblicato il 02 giugno 2021 | 12:30

Un progetto nato con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica

La dieta ideale

Frutta e verdura, chi non ne ha e chi ne ha ma la spreca

I cuochi attenti al prodotto locale e stagionale

’assemblea generale dell’ha dichiarato ill’con lo scopo dil’opinione pubblica sull’importanza di questi cibi per l’alimentazione umana, la, la, nonché per raggiungere gli obiettivi didell’ Agenda 2030 Rientra nel decennio dedicato dalle Nazione Unite alla(2016-2025) e nel decennio dell’(2019-2028), due iniziative che danno grande visibilità aiagricoli e favoriscono le reti di approvvigionamento di cibo sano. Le linee guida spiegate nel dossier sono essenzialmente 4 e prevedono un’azione di sensibilizzazione sui vantaggi per la salute nel consumare frutta e verdura; nel promuoveresani ed equilibrati; nel condividere le migliori pratiche anche con la creazione di programmi di formazione; diPer frutta e verdura si intendono le parti edibili dei vegetali, daiallepassando per i germogli, coltivati o di origine selvatica, allo stato grezzo o minimamente trasformati ma che mantengono le proprietà del prodotto fresco. Non si considerano frutta e verdura ie le radici amidacee come la patata, i legumi, i cereali, la frutta a guscio e i semi. Altra cosa sono i prodotti trasformati come io i sostitutivi della carne a base vegetale.Per ottenerne gli effetti benefici, la frutta e la verdura devono essere consumate intutti i giorni, all’interno di unasana e diversificata. In particolare, si dovrebbero consumare almeno cinque porzioni (o 400 grammi) al giorno di frutta e verdura, introducendole già a partire dai 6 mesi di età e mantenendo questa abitudine per tutto l’arco della vita.Eppure nel 2021 non se ne consuma abbastanza e, secondo il rapporto annuale dellasullo stato di sicurezza alimentare, 3 miliardi di persone nel mondo non hanno la possibilità socio-economica di adottare una dieta salutare - per 1 miliardo e mezzo è impossibile anche seguire un regime alimentare che raggiunga gli standard minimi di nutrienti essenziali. Ci sono poi i casi in cui, nonostante questi alimenti siano a disposizione, non vengono consumati a sufficienza.A causa dell’alta deperibilità del, frutta e verdura sono gli alimenti che più subiscono perdite e sprechi. Si stima chedi frutta e verdura prodotto nei paesi in via di sviluppo vada perso tra il momento della raccolta e il consumo. E questo significa anche una perdita e uno spreco di risorse l’associazione belga, nata da un’idea di, che promuove uno stile di ristorazione orientata alla sostenibilità e all’uso delle verdure e della frutta al centro della proposta culinaria - ha lanciato il nuovo. Il collettivo riunisce i 79 migliori ristoranti di verdure del mondo che hanno ottenuto la prestigiosa valutazione “” (ravanelli). Tra i criteri di selezione per ottenere il punteggio di 5 ravanelli vi sono la peculiarità di utilizzare frutta e verdura in almeno due terzi del menu e la grande attenzione ai, unitamente al disporre di sistemi per limitare iled energia all’interno del locale. Cinque gli italiani inseriti:(Piazza Duomo),(Joia), Michelangelo Mammoliti (La Madernassa) (Arnolfo).