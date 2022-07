Salomon e Fvz premiate per la riduzione delle emissioni di CO2

Per Vion Food Service e le sue due società Salomon FoodWorld e Fvz Convenience, il tema della sostenibilità è rilevante a molti livelli. Nell’ambito della loro strategia “green”, Salomon e Fvz hanno ora ulteriormente ottimizzato la loro logistica. Obiettivo: realizzare significativi risparmi di CO 2 nel settore dei trasporti. Il premio speciale Lean & Green Award ha riconosciuto questo impegno.

Pianificazione dei tour ottimizzata, flotte di veicoli più moderne

Fvz Convenience e Salomon FoodWorld si affidano a un’ampia gamma di misure nei loro processi logistici per ottenere un risparmio di CO 2 del 25%. Un sistema logistico e di produzione recentemente adattato dovrebbe portare in futuro a una pianificazione del percorso ottimizzata, il cui obiettivo è evitare corse a vuoto e deviazioni tra due sedi.

Inoltre, le flotte di veicoli dei subappaltatori sono in fase di ammodernamento e viene utilizzata più elettricità verde. Il concetto è stato sviluppato in stretta collaborazione con il partner di lunga data Nordfrost.

25% in meno di emissioni di anidride carbonica