Per Salomon FoodWorld il 2022 è all’insegna del verde

Sempre più trainate dai concetti di consumo sostenibile e alimentazione consapevole, le preferenze e le abitudini della gente stanno cambiando. E, in qualità di azienda specializzata nel food service, Salomon FoodWorld, ne segue la direzione. La nuova gamma Salomon Green, creata per rispondere in modo come sempre esclusivo e innovativo alle sfide del settore della ristorazione, include specialità vegane, ricette vegetariane e alternative alla carne e al formaggio a base vegetale. Lanciata nel 2021, la linea “Green Heroes” si è già ampiamente affermata sul mercato della ristorazione. L’assortimento dei più apprezzati bestseller in versione plant-based si arricchisce ora di due novità vegane.

Green Heroes Chik’n e Plant Chilli Nuggets

I Green Heroes Plant Chilli Nuggets sono la controparte vegana dei popolari Chilli & Cheese Nuggets. L’anima verde, il delicato ripieno cremoso, i croccanti pezzetti di peperoncino jalapeño piccante e una fragrante tempura non mancheranno di conquistare gli amanti del formaggio. Prodotto 100% vegano, 100% plant-based, identico all’originale.

I nuovi Green Heroes Chik’n Nuggets vegani sorprendono due volte: per l’autentico e convincente gusto Chik’n a base di 100% proteine del grano e per la fragrante tempura vegana. L’aspetto invitante e la consistenza ne fanno un successo garantito in ogni occasione, capace di soddisfare estimatori della carne, flexitariani, vegetariani e vegani.

La ricetta 100% a base vegetale è perfetta per creare idee e snack estrosi. Come finger food da condividere, croccante guarnizione per fantasiose insalate o protagonisti dell’asporto, i Green Heroes deliziano grandi e piccini e sono veloci da preparare. Largo agli snack plant-based!

