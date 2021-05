Le specialità di Menù, perfette per ogni tipo di locale

Pubblicato il 01 maggio 2021 | 13:30

Poke Hawaii

Una soluzione per ogni modello ristorativo



Pizza Pala con salicornia, tonno e Dorati

I trend più innovativi



Insalata di mare

Qualità garantita



, storica azienda di Medolla (Mo) che produce specialità alimentari per il canale Horeca, è ancora una volta a fianco di cuochi, pizzaioli, ristoratori e gastronomi di tutta Italia con una serie di. Soluzioni grazie alle quali poter creare facilmente piatti di qualità capaci di stupire la clientela di tutte le attività ristorative che sfruttano gli spazi all’aperto e i dehors per accogliere la clientela. Perché per impostare una ristorazione di qualità non è sempre necessario avere a disposizione grandi attrezzature e spazi ampi per lavorare. Inoltre, grazie alla forte presenza territoriale della forza vendite di Menù, ogni attività su tutto il territorio italiano potrà essere seguita da vicino grazie all’esperienza e alla professionalità dei suoi consulenti.Ristoranti, bar, pub, ma anche panifici e pastifici, macellerie e pescherie: qualsiasi attività ristorativa può trovare in Menù una soluzione appositamente studiata per lo specifico target. Basti pensare alleMenù offre ai suoi clienti gli ingredienti e le ricette per i piatti più trendy del momento, come le idee della linea Hamburger, la linea Poké, le colorate bowl hawaiane, e ancora “ Pizza p.a.l.a. ”, l’originale pizza in pala fragrante, leggera, croccante e altamente digeribile pronta da farcire per essere ultimata in forno. L’elevato contenuto di servizio e la facilità di preparazione - basti pensare alla linea Microonde, che contempla ricette da preparare solo con l’ausilio del microonde - rendono i prodotti Menù adatti a tutti quei locali che vogliono proporre piatti di grande appeal pur dovendo lavorare in spazi piccoli. Dagli aperitivi agli antipasti, dai piatti unici ai primi piatti, dai condimenti alle farciture,Ogni prodotto Menù è: dalla scelta delle migliori materie prime freschissime, che provengono principalmente dalla campagna emiliana e dai principali mercati nazionali, alle lavorazioni ottenute grazie a una tecnologia avanzata, fino alla sicurezza delle confezioni.Scopri tutte le linee Menù create per la ristorazione veloce e la piccola ristorazione: “Grandi confezioni per grandi cucine”, “Italian gourmet burger”, “i Cicchetti”, “Macelleria 2.0”, “Io mangio al bar”, “Pescheria 2.0”, “Poke”, “Ricette da vetrina”, “Pizza p.a.l.a. un amore di pizza”, “Sfogliamore”, “I love panino”, “Microonde Maxigusto”, “Erbe spezie e Fiori”, “Torte salate”, “Un mare di gusto”.Per informazioni: www.menu.it