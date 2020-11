Il super ministro dell'alimentazione, rimedio per dare forza al settore

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 17:23

Sviluppo economico, Interni, Salute, Politiche agricole, Turismo, Lavoro: a quale ministero si deve riferire il mondo della ristorazione per far sentire la sua voce? Una disgregazione che fa male a tutti, ma se c'è una cosa emersa con chiarezza dall'assemblea 2020 di Fipe-Confcommercio è stata la necessità di avere finalmente un interlocutore unico. E anche il governo sembrava aver recepito il messaggio.





Il mondo della ristorazione chiede un ministero unico di riferimento

Il presidente di Fipe Lino Enrico Stoppani lo ha detto subito: «Bisogna dare dignità istituzionale al settore, ora siamo troppo frazionati. Serve un dicastero dedicato sui temi dell’alimentazione».



Un cane con tanti padroni che muore di fame

Una metafora efficace del problema è arrivata da Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano: «Sembriamo un cane con tanti padroni che muore di fame. Perché abbiamo una rappresentanza estremamente disgregata». Tutto questo nonostante l'asse agricoltura-ristorazione-turismo valga il 25% del Pil del Paese, con 538 miliardi di euro, 4 milioni di occupati».



Visione unica su ristorazione e agroalimentare

Però questa volta dalla politica è arrivata una risposta sulla stessa linea. Secondo il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini «sempre di più bisogna ragionare in termini di settore unico del turismo e della ristorazione». Manca dunque una figura sola. Per la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova «a prescindere da come saranno ridisegnate le deleghe, per me la ristorazione sta dentro la filiera agroalimentare, bisogna far comunicare mondi che spesso non si sono parlati».



Palla dunque al governo. Già a metà ottobre, in un incontro a Palazzo Chigi, le associazioni di categoria avevano manifestato la necessità di un "super ministro" dell'alimentazione. Quando sarà la volta buona?