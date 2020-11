Nuove norme per la ristorazione, le richieste a Conte e ai ministri

Primo Piano del 18 novembre 2020 | 08:30

Federazione italiana pubblici esercizi

n incontro chiave, con modalità figlie di questi tempi stravolti dalla(in remoto, su Zoom) ma che mette sul tavolo argomenti cruciali per il futuro della: ok la gestione dell'emergenza, però è anche ora di predisporre un piano di rinascita. L'assemblea 2020 della Fipe , al via mercoledì 18 novembre alle 10.30 si annuncia quindi particolarmente delicata - tra gli ospiti anche lo chef- in questo 2020 condizionato dal



Il settore della ristorazione chiede un riordina della normativa

Il presidente Lino Enrico Stoppani vuole provare a strappare al premier Giuseppe Conte, che è atteso per un intervento, un impegno su quattro temi caldi:

una revisione del sistema degli affitti, legando il canone all'andamento del locale; un progetto all'interno del Recovery fund che preveda il riordino della normativa di tutto il mondo dei pubblici esercizi; un piano di largo respiro da parte della ministra Teresa Bellanova di integrazione della filiera agroalimentare grazie anche a una vera piattaforma dedicata al mondo della ristorazione, dopo l'esperienza di fondi e bonus per il Covid-19; la concessione dal ministro Dario Franceschini di accedere ai fondi del turismo, visto che anche bar e ristoranti sono elementi strutturali dell'accoglienza, così come i musei.

Una crisi che brucia 1 miliardo al mese e ristori insufficienti

Da molto tempo ormai la Fipe denuncia una situazione al limite per il settore, con una crisi che brucia 1 miliardo al mese. Gli sforzi del governo fin qui hanno prodotto soltanto ristori che non sono bastati nemmeno per coprire i costi di gestione delle attività.

Il direttore generale Roberto Calugi ha parlato di situazione drammatica anche in audizione al Senato, dopo aver chiesto a Conte un referente politico con cui il comparto poteva interfacciarsi. E un mese fa la Fipe aveva proposto un piano per i ristoranti che comprendeva la revisione dei meccanismi di cassa integrazione, Iva, cashback e contributi a fondo perduto.



Salva imprese, progetti chiari: il futuro passa da qui

Per adesso sono arrivati solo aiuti a pioggia, non sufficienti. Mentre servirebbe un "salva imprese" per scongiurare il fallimento imminente di decine di migliaia di aziende. Ecco perché è scattata l'ora di una strategia generale delineata per sostenere un comparto strategico, con 5-6 progetti chiari da realizzare. L'assemblea della Fipe riparte da qui.