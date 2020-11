Pensioni, nessun aumento nel 2021 ma dal 2022 si rinegozierà. Ecco la proroga all'Ape sociale

Pubblicato il 26 novembre 2020 | 10:47

Nessun aumento per le pensioni

Tutta colpa dell'inflazione

Minima variazione solo nel mese di gennaio

Ape sociale prorogata e via libera all'Opzione donna

Nessuna riforma particolare, restano sul tavolo due ipotesi

rutte notizie per i. Nel 2021 infatti gli assegninon aumenteranno; a decretarlo è il quadro che, dopo il decreto firmato a due mani dai ministri dell’Economia e del Lavoro e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene delineato da laleggepertutti.it. «Gli assegni previdenziali del 2021 resteranno intatti, cioè le pensioniil prossimo anno».La situazione è riconducibile all'. Secondo l’, infatti, la variazione dell’indice di riferimento per il 2020 rispetto al 2019 registra un leggerodello 0,3%, indipendentemente da quello che succederà nell’ultimodi quest’anno.Poiché la legge prevede che l’adeguamento degli importi delle pensioni non possa essere negativo, quel leggero calo viene arrotondato e fissato a. Insomma, l’assegno non diminuisce, ma nemmeno aumenta come in molti si aspettavano.La piccola nota positiva è quella relativa a questo; in un primo momento il testo della legge di bilancio prevedeva lo, ma i sindacati sono intervenuti e sono riusciti a eliminare questa aggiunta.Una piccolissimadovrebbe essere riscontrata solo nella pensione di. I dati dicono che la variazione applicata in via provvisoria nel 2020 è stata dello 0,4% rispetto all’anno precedente e che il valore definitivo è di +0,5%.Significa che a gennaio, secondo laleggepertutti.it, verrà riconosciuto uno 0,1% in più rispetto agli importi erogati durante il 2020. Praticamente briciole che creeranno qualche grattacapo economico anche ai pensionati.Nel pacchetto previdenziale della manovra 2021 , in ogni caso, sono previste, come era stato già annunciato, la proroga dell’(dedicato alle fasce più deboli), dell’e l’introduzione di modalità di calcolo per il. Nessuna straordinaria riforma, al momento, nonostante sul tavolo ci fossero questioni anche molto calde. Due erano ipotesi sul campo . La prima consentirebbe ad alcune categorie di, a cominciare da quelli che svolgono attivitào usuranti, di andare in pensione già a 62 o 63 anni con un’anzianità contributiva di 36 o 37 anni senza troppe penalizzazioni. Questipotrebbero sfruttare il canale alternativo dell’Ape sociale in versione potenziata e strutturale.La seconda ipotesi è quella che fisserebbe la soglia minima di uscita acon 37 diper tutti gli altri lavoratori, compresi dunque i ristoratori, i baristi e i professionisti dell'horeca. Ci sarebbero, comunque, delle penalità per ogni anno di anticipo rispetto al limite dei 67 anni della pensione di vecchiaia. Ipotesi non del tutto sgradita ai sindacati per i quali, comunque, la priorità resta l’uscita garantita per tutti alla maturazione dei