Lombardia, dallo Stato 43,7 milioni di euro per le categorie dimenticate dai ristori

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 12:01

U

Gli aiuti per le categorie dimenticate

Richiesta dei fondi valida dal 9 al 15 dicembre

Fontana: Non vogliamo lasciare indietro nessuno

Di seguito tutte le slide con le categorie che possono chiedere aiuti e le modalità per richiederli

Le Prugne della California

n aiuto che ci voleva e finalmente è arrivato. Sono i 43,7 milioni di euro partiti dadal, lunedì, arrivati a Milano martedì mattina e immediatamente ripartiti dallacon una delibera di Giunta a una vasta platea di categorie più o menodagli aiuti pubblici nei mesi scorsi.vanno richiesti dal 9 al 15 dicembre sull'apposito, produzione e commercio al dettaglio in sede fissa, attività artigianali di tradizione, filiera dei servizi alla persona,intesi come commercio al dettaglio su area pubblica non alimentare particolarmente penalizzati dalla, attività culturali e dello spettacolo, sport e intrattenimento dei bambini, trasporti persone, ncc, taxi,, nca e vie d'acqua, intermediari, agenti e rappresentanti, il commercio all'ingrosso, design e servizi fotografici, servizi per eventi, comunicazione, marketing ed eventi.Il governatoree l'Assessore allo Sviluppo Economicohanno dichiarato: «Nell'arco di un mese tutte le richieste verranno esaudite come è avvenuto con il primo avviso "" di novembre. Nel segno della concretezza prosegue il percorso della Lombardia a sostegno di microimprese, lavoratori e famiglie. Non vogliamo lasciare indietro nessuno ». E dall'11 al 15 gennaio sarà aperto un nuovo bando per il sostegno ai lavoratori autonomi con partite Iva.