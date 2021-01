Lombardia e Bolzano rossi... di rabbia. Attilio Fontana pronto al ricorso al Tar e Arno Kompatscher non chiude

Pubblicato il 16 gennaio 2021 | 08:12

Speranza: Rispettare le ordinanze per non perdere il controllo

La Lombardia diventa rossa e la Regione annuncia il ricorso al Tar





Fontana: per la Lombardia dati vecchi di 17 giorni

Annunciato il ricorso al Tar

Attilio Fontana (Fonte: Rolling Stone)





De Corato: "Un oltraggio: occupati i licei e nessuno si è mosso. Però chiudono ristoranti e alberghi

Non trattiene il malcontento anche l’assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato che, commenta all'Adnkronos «Nell'ultima settimana - spiega l'assessore - abbiamo l'Rt sotto l'1, il provvedimento del governo fa riferimento all'Rt tra l'ultima settimana di dicembre e la prima di gennaio. Colpire in maniera così pesante la regione più produttiva d'Italia, il cuore economico del Paese con questo lockdown che inizia domani è una vergogna, un oltraggio. Ci troviamo di fronte a provvedimenti presi su dati vecchi: la Lombardia ha pagato un prezzo altissimo rispetto alle altre Regioni da tutti i punti di vista e anche da quello produttivo. Confcommercio e Assolombarda lo hanno denunciato: le attività produttive sono ferme nel cuore economico del Paese. Non si possono bloccare la Lombardia e Milano. Il governo blocca il cuore economico italiano, la città economica più importante d’Italia, in base a dati vecchi, è ridicolo, è uno sgarbo. Ha fatto bene il presiedente ad annunciare il ricorso. A Milano si occupano le scuole, i licei, e la polizia non interviene. Poi si prendono provvedimenti di chiusura totale. Le scuole subiscono tutto questo sotto gli occhi di polizia e carabinieri, ieri sono stati occupati dieci licei e nessuno si è mosso. Però chiudono ristoranti, alberghi e bloccano attività commerciali, è ridicolo» .



Ricciardi: Nessuna punizione

I sindaci di Bergamo, Crema e Cremona chiedono la deroga

Bolzano non chiude e “ricorre” contro zona rossa

e la Provincia disono… di rabbia. La Regione e la Provincia autonoma, che da domani, entrano nella fascia a piùnon ci stanno. E mentre il presidente lombardoè pronto a farecon un contro-dossier,ha dichiarato che in Alto Adige non saranno inasprite le limitazioni attualmente in vigore.Dall’altra parte il ministro della Saluteinvoca aldelleper non perde controllo del contagio: «Le ordinanze sono costruite sulla base di dati oggettivi e indirizzi scientifici. Hanno la finalità di contenere il contagio in una fase espansiva dell'epidemia. Per questo rispettarle è decisivo se non si vuol perdere il controllo del contagio».oggettivi sì, ma per Fontana quelli relativi alla Lombardia sono. Il provvedimento, scrive Fontana nella lettera inviata a Speranza, «prende in considerazione come riferimento un Rt-sintomi del 30 dicembre scorso, quindi di ben diciassette giorni fa». Un elemento «pertanto fortemente datato e quindi non più aggiornato all’attuale».Di qui, la richiesta di rivalutare la situazione. Ma la soluzione non è cambiata: la Lombardia diventa rossa da domani e la Regione annuncia ilal: «Non condividiamo la scelta di inserire la Lombardia in zona rossa per cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo ricorso - annuncia Fontana - In Lombardia negli ultimi 15 giorni laalmeno per classificarci in zona. Attendiamo l'ufficialità dal Ministero della Salute ma siamo pronti a presentare».Della stessa linea l’assessore al Welfare: «La Lombardia «vienepur avendo un’incidenza di contagi per abitanti nettamente inferiore a diverse altre Regioni e alla media nazionale».Ma per il consigliere del ministeronon si stratta di unaalla Lombardia: «Purtroppo se non fai le misure prontamente le devi fare più gravi in emergenza».Ma gli animi sono ormai in subbuglio nelle istituzioni lombarde e se da una parte il sindaco disu Facebook scrive che «qualcosa non torna: Fontana dice per giorni “siamo vicini alla zona rossa”. Oggi strepitano. Dando per scontato che in Regione hanno i dati, perché non ci fanno capire come stanno realmente le cose?», dall’altra il sindaco diha chiesto unaper la provincia, in virtù di un’incidenza di «appena 61 casi su 100mila abitanti, ben al di sotto della media regionale (122)». Stessa richiesta è arrivata dai sindaci diPiù a nord la Provincia di Bolzano non chiude e “ricorre” contro la classificazione a zona rossa. «Sono rimasto abbastanza sconcertato, visto che attualmente siamo zona gialla. Anche il ministro Speranza mi ha confessato di essere sorpreso» ha detto il governatore. Sulla base di una valutazione dell'Azienda sanitaria altoatesina, la giunta provinciale durante una seduta straordinaria ha deciso di non inasprire leattualmente in vigore. Kompatscher firmerà un'ordinanza. L'assessore Thomas Widmann ha parlato di una «valutazione sbagliata e inaccettabile» che «penalizza chi, come noi, fa molti».