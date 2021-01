Ripresa lenta, il timore delle imprese. L'economia pre-covid non tornerà prima del 2024

Primo Piano del 02 gennaio 2021 | 10:00

Il pessimismo delle imprese: nessuna ripresa nel 2021

I timori del mercato: finanziamenti in banca e possibile ritardo nell'uso delle risorse europee

Le previsioni del Pil italiano, tra perdita nel 2020 e lenta ripresa nel 2021

ltre 1su 5 (21%) pensa che nel 2021a causa delle pesantidell’emergenza Covid-19 con. È quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative () su un campione nazionale di aziende in occasione della partenza deiin Italia dopo un calo di quasi l’11% delle spese delle famiglie e laa livello nazionale. A conferma del timore delle aziende, i risultati che emergono da una analisi condotta dall’in merito alla comparazione delriferito al. A fronte di una caduta che nel 2020 parrebbe attestarsi al 9,9%, nel 2021, invece, il Pil dovrebbedel 4,1%. Traducendo questi dati in valori assoluti e nominali, emerge chela crisi avrebbedi euro di ricchezza presente nel Paese. Durante quest’anno, invece, dovremmo risalire la china e recuperarne 83, registrandoLaparte in Basilicata, Valle d'Aosta e Molise, il 7 toccherà a Lombardia, Piemonte e Sicilia, mentre l'Umbria partirà il 9, il Lazio il 12, il 16 le Marche e la provincia autonoma di Bolzano, con la Liguria che inizia il 29, l’Emilia Romagna, Toscana e Veneto il 30 gennaio.La pandemia, secondo Uecoop, sta mettendo a dura prova tutti i settori, daial, dalla logistica alla manifattura, dall’ale il 41% delle imprese ha chiesto unper resistere alla crisi. A fronte di una situazione di sofferenza generalizzata (secondo la stessa indagine Uecoop, secondo le imprese questo 2020 è stato l'anno peggiore di sempre ) è necessario attivare prima possibilecon le risorse delUecoop teme che si arrivi troppo tardi per recuperare il terreno perso e difendere i livelli occupazionali con il blocco dei licenziamenti che scade a marzo . Più di 1 impresa su 2 (51%) teme che ci vorràper vedere la partenza di qualche piano legato alle. L’attesa per gli aiuti è il sintomo evidente di unache colpisce imprese e famiglie mettendo in pericolo l’Secondobisognerà aspettareper una ripresa dell’economia italiana mentre una quota minoritaria di ottimisti (14%) pensa che il Paese potrebbe ripartire già entro il primo semestre dell’anno.A dare ragione al timore delle aziende, i dati emersi da una analisi condotta dall’in merito allariferito al biennio. A fronte di una caduta che nel 2020 parrebbe attestarsi al, nel 2021, invece, il Pil dovrebbe tornare a crescere del. Traducendo questi dati in valori assoluti e nominali, emerge che nel 2020 la crisi avrebbedi euro di ricchezza presente nel Paese. Durante quest’anno, invece, dovremmo risalire la china e, registrando un saldo negativo in questo biennio diCome spiega il coordinatore dell’Ufficio studi, «a livello pro capite stimiamo che l’anno scorso ogni italiano abbia perso mediamente 2.600 euro di reddito, mentre quest’anno ne riguadagnerà poco meno di 1.400 euro. Nel biennio 2020-2021, pertanto, il saldo sarà negativo e pari a poco più di 1.200 euro. Quest’anno, quindi, assisteremo a unche ci farà recuperare solo una parte della contrazione registrata nel 2020. Di conseguenza, è verosimile sostenere che torneremo a una. Sarà perciò decisivo spendere (tutti e bene) che ci arriveranno dall’Unione Europea. Altrimenti, rischiamo che il nostro Paese finisca su un binario morto e la crisi economica in atto si trasformi in una crisi sociale senza precedenti, dove a pagare il prezzo più alto saranno i più deboli, come i giovani e le donne».Secondo le stime elaborate nel novembre scorso dalla, prosegue l'associazione mestrina, tra gli indicatori economici italiani destano molta preoccupazione i. Questi ultimi, che costituiscono la componente più importante del Pil nazionale (circa il 60% del totale), nel 2020 subiranno una contrazione importante. In termini assoluti le famiglie “risparmieranno” circa(-10,5% rispetto al 2019). In buona sostanza, ogni famiglia italiana ridurrà la spesa annua per gli acquisti di circa 4.400 euro. Nel 2021, invece, la ripresa sarà “solo” del +3,8%.Ancor più preoccupante è ilriferito agli investimenti. Nel 2020 sono destinati a crollare del 13,6%, mentre per l’anno in corso è previsto un aumento del 7,2%. Anche le subiranno un tracollo . Nel 2020 si stima una caduta del 16,7% che solo in parte verrà recuperata quest’anno. Le previsioni di Bruxelles, infatti, indicano per il 2021 una crescita delle nostre vendite all’estero del +10,3%.In linea generale, concludono dalla Cgia, «la gravità della situazione emerge in maniera ancor più evidente se paragoniamo l’attuale situazione economica con quanto accaduto nel 2009, annus horribilis dell’economia italiana degli ultimi 75 anni».Allora, il Pil scese del 5,5% e il tasso di disoccupazione, nel giro di 2 anni, passò dal 6 al 12%. Se le cose andranno bene, nel 2020 il Pil diminuirà del 10% circa. Con, è evidente che una caduta verticale del genere avrà degli effetti molto negativi sul mercato del lavoro. Infatti, quando verrà meno il, previsto per il prossimo 31 marzo, corriamo il rischio di vedere aumentare a dismisura il numero delle persone senza una occupazione. Un problema che colpirà soprattutto i giovani e le donne.