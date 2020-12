Recovery Plan, Federalberghi: «Ancora non ci siamo, coinvolgere le imprese»

Pubblicato il 31 dicembre 2020 | 12:20

«R

A destra, Bernabò Bocca





Sviluppo e Accessibilità dei Grandi attrattori turistico-culturali (2,14 miliardi di euro)

Potenziamento dei grandi attrattori turistico-culturali

Piattaforme e strategie digitali per l'accesso al patrimonio culturale

Miglioramento dell'accessibilità fisica

Sviluppo di Cinecittà

Sviluppo Cultura e Turismo nelle aree rurali e periferie (670 milioni di euro)

Piano nazionale borghi

Periferie urbane

Turismo lento

Parchi e giardini storici

Restauro luoghi di culto e abbazie

Formazione e sviluppo servizi turistici e di imprese creative e culturali (720 milioni di euro)

Formazione Turistica

Supporto operatori culturali transizione green/ digitale

Miglioramento delle infrastrutture di ricettività

Miglioramento dei servizi turistici

Turismo delle radici

ecovery Plan, ancora non ci siamo». Questo il commento del presidente di, alla lettura dell’aggiornamento delle schede progetto del«Nei salotti e nei talk show si racconta la storiella del- ha detto Bocca - ma quando è il momento di passare ai fatti, la storiella diventa. Se, come afferma il piano, si intende realmente incrementare il livello di attrattività del sistema turistico, non si può pensare di farlo».Secondo Bocca, la strada maestra da seguire è chiara: sostenere la riqualificazione delle strutture turistico-ricettive , in coerenza con gli obiettivi disu cui si fonda il piano».Di seguito i fondi previsti per Cultura e Turismo dal Recovery Plan, 3,5 miliardi di euro: