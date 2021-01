Le misure fino al 15 gennaio: weekend arancione con ristoranti e bar chiusi. Poi sarà zona bianca?

Primo Piano del 05 gennaio 2021 | 10:23

La nuova stretta del governo per contenere i contagi da Covid-19 si “muove” ancora tra il giallo e l’arancione





Vietati gli spostamenti tra regioni

Due giorni in giallo con locali aperti fino alle 18

Weekend arancione: ristoranti e bar subito chiusi

Dall’11 gennaio scatta la divisione in fasce

Le nuove soglie Rt introdotte Comitato tecnico-scientifico

La «zona bianca»

uovo anno, nuovo giro di colori sognando il “” in tuttache il gpotrebbe applicare con ilin vigore dal 15 gennaio, consentendo così, in questa nuova fascia di colore, l’apertura di apertiMa per il momento ladel governo per contenere i contagi da Covid-19 si “muove” ancora tra il. Il nuovo decreto, approvato nella notte, colora infatti, ile l’die ile il. Dunquesubito nel weekend , divieto ditra le regioni, coprifuoco alle 22,per due persone per andare a trovaree soglie dipiù basse per entrare nella fascia arancione e rossa. Restano consentiti gli spostamenti dai«con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini». La deroga non consente però di raggiungere i capoluoghi di provincia.Questa nuova settimana di limitazione servirà daper il nuovo sistema di valutazione per dividere l’Italia in diversi colori. E per stabilire quale soglia fissare, appunto, per la nuova ipotetica “”.Nello specifico, dunque, nel decreto è previsto che «dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogniin entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Rimane comunque «consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma».Il 7 e l’8 gennaio sarannocon i ristoranti e bar aperti i bar fino alle 18. Dopo quell’orario si potranno solo acquistare cibo e bevande da asporto - con il divieto di consumarli nelle adiacenze del locale - oppure chiedere la consegna a domicilio. Sono aperti anche i negozi e i centri commerciali. Gli spostamenti saranno liberi fino alle 22, ma all’interno della propria regione.Ma con l’arrivo del weekend arriva subito la nuova stretta e il 9 e il 10 gennaio tuttasarà in fascia. Ciò significa giù di nuovo le serrande per bar e ristoranti. Ma aperti i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. In più spostamenti permessi dalle 5 alle 22 (con autocertificazione) ma è vietato uscire dal proprio comune.Poi dall’11 gennaio entrerà in vigore lain: sulla base del monitoraggio settimanale (esaminato dall’Istituto superiore di Sanità l’8 gennaio) si deciderà quali regioni resteranno in fascia gialla e se ci sono regioni che devono passare in fasciaE per la prima volta si applicheranno ivalidati dal Comitato tecnico-scientifico: quando una regione ha l’indice di trasmissibilità pari a 1 entra in fascia arancione; se è pari a 1,25 entra in fascia rossa. In entrambi i casi si è deciso di abbassare la soglia di 0,25. «Questa nuova classificazione è stata condivisa da tutte le regioni perché tutti siamo d’accordo sulla necessità di far scattare immediatamente le misure più restrittive quando si va oltre l’1», ha chiarito il ministro degli Affari regionaliprima di entrare a Palazzo Chigi.Il tutto per arrivare alla zona bianca: «Fino al 15 gennaio ci sono queste misure e stiamo inasprendo le soglie. Tutti vorremmo tornare bianchi, è una cosa che è sul tavolo ma ne discuteremo al momento opportuno», ha chiarito Boccia. In questa nuova fascia di colore, che potrebbe arrivare dal 15 gennaio, sarebbero apertiMa rimarrebbero comunque l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso, il distanziamento di almeno un metro tra le persone, il divieto di assembramento e l’obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali. Gli spostamenti sarebbero liberi e potrebbe anche essere rinviato l’orario del coprifuoco.