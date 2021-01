Weekend rossi? Fipe e Federcuochi: «Non c'è pace per i ristoranti»

Primo Piano del 04 gennaio 2021 | 19:06

Porte sbattute in faccia alla ristorazione



Fipe: Chiediamo prospettive più motivanti per un settore che ha già pagato un prezzo altissimo

Federcuochi: Ristorazione penalizzata e centri commerciali aperti. Assurdo

Lino Stoppani, Alessandro Circiello e Pasquale Naccari

Ristoratori Toscana: E noi che incassiamo solo nei weekend?

ra le ipotesi sul tavolo del(a breve la decisione, con il) c'è quella, per le settimane successive, di colpire ildelle regioni, " aumentandone la fascia " - arancione nel weekend se la regione è in zona gialla, rossa nel weekend se la regione è in zona arancione. E, naturalmente, a rimetterci in primis saranno, una delle categorie più colpite da questa pandemia. Mentre si attende la decisione del Governo ("in ballo" anche un'altra ipotesi, quella di misure più stringenti per il passaggio delle regioni dal giallo all'arancione e dall'arancione al rosso), lafa sentire la sua voce. Fipe - Federazione italiana pubblici esercizi Federcuochi - Federazione italiana cuochi e Ristoratori Toscani - sentiti dall'Ansa - lamentano una serie di decisioni e normative che continua a penalizzare la categoria.Un'occasione in più in cui Fipe e Fic hanno dimostrato di avere idee in comune e di portarle avanti in maniera unitaria. In coincidenza anche i Ristoratori Toscani, in maniera più solitaria, si sono ritrovati ad esprimere un pensiero uguale sulla drammatica situazione.«La ristorazione italiana non ha pace: ogni volta che si avvicina la scadenza delle misure restrittive, ne vengono annunciate di nuove e. Così anche ilsi è aperto con la paventata chiusura nei fine settimana e alle 18 nei giorni feriali, con i danni e le distorsioni che ne conseguono». Così, presidente- Confcommercio, riguardo le nuove ipotesi di limitazioni delle attività nel periodo successivo all'Epifania. «Chiediamo - sottolinea Stoppani - a Governo edi dare prospettive diverse, più certe, ma anche più motivanti, a un settore che ha pagato un prezzo altissimo , ma soprattutto che ha già dimostrato di poter. Non è più accettabile che i pubblici esercizi, insieme a pochi altri settori, siano i soli a farsi carico dell'azione di contrasto alla, richiesti di un sacrificio sociale non giustificato dai dati e non accompagnato da adeguate e proporzionate misure compensative».È indubbio che per uscire da questa crisi, conclude Stoppani, «ci sia bisogno del contributo di tutti, ma proprio per questo non si può imputare sulle spalle sempre delle stesse categorie il peso del contenimento della pandemia, affossando nel frattempodel Paese e per la vita quotidiana delle persone».«Si penalizza la ristorazione con misure restrittive assurde, ma si lasciano aperti i grandi, dove la prevenzione è sicuramente più complicata. Si consente il solo asporto ai ristoranti ma si lasciano circolare isenza un adeguato controllo sul numero di persone presenti». Così, portavoce della Federazione italiana cuochi, interviene sulle varie ipotesi dopo-lockdown in queste ore al vaglio del Governo. «Intanto - sottolinea Circello - aumentano iper debiti, per disperazione e per mancanza di sostegno dei piccoli imprenditori del nostro settore. E la, per molti lavoratori, non è ancora arrivata. Il dato più allarmante? È sotto gli occhi di tutti: famiglie intere ridotte all'indigenza, a fare la fila presso le mense solidali, impossibilitate a pagare l'affitto, le bollette, le piccole cose di ordinaria utilità. Si sta togliendo dignità alla parte più debole del nostro Paese.«Oggi aziende ed enti pubblici sono organizzati in: se si chiude il weekend per zona rossa, per un ristoratore qual è il vantaggio di?». È questa l'obiezione mossa da, presidente del gruppo Ristoratori Toscana e di Tni-Tutela nazionale imprese, nuova sigla che rappresenta 40mila aziende in Italia, di fronte alle nuove ipotesi di limitazioni delle attività previste per il periodo successivo all'Epifania. «Il nostro fatturato è legato solo ai weekend. I ristoranti non sono negozi che apri e chiudi premendo un interruttore: c'è un'organizzazione dietro, e c'è una materia prima che è deteriorabile. Le misure di cui si parla, come al solito, non tengono in considerazione le peculiarità del nostro lavoro, e mancano di prospettiva: avrebbe più senso dire che si tiene chiuso fino al 10 e che poi si riparte col giallo per due settimane. Ma si deve riunire la, i contagi in aumento, e quindi sappiamo già che 6 regioni passeranno in arancione o in rosso, perché il Cts ha chiesto di. Per cui il gioco è fatto, i ristoranti non aprono». In questo contesto, secondo Naccari, «la cosa più grave è la comunicazione fuorviante di Conte che aveva annunciato 645 milioni per le attività di somministrazione colpite dalla crisi, a fronte dei 18 miliardi annunciati dalla Merkel : ma il problema vero è che in Italia non sono stati erogati. Non vediamo una luce in fondo al tunnel, l'emergenza è gestita molto alla rinfusa».