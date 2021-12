Solo i vaccinati potranno lavorare? Regioni: solo così si fermano i contagi

Super green pass sui luoghi di lavoro. Questa l’ultimo step della lotta al Covid su cui sta ragionando il Governo, incalzato da esperti (il Comitato tecnico scientifico si è riunito oggi per un parere sulla quarantena ridotta), politici (a partire dai governatori riuniti per la Conferenza delle Regioni) e imprenditori sulla necessità di isolare quanto più possibile i non-vaccinati e portarli verso l’immunizzazione. Alle 18.30 è stato convocato il Consiglio dei ministri che dovrebbe discutere le possibilità sul tavolo.

[IN AGGIORNAMENTO]

Contagi e isolamenti in aumento spingono verso l'obbligo vaccinale al lavoro

A spingere verso l'opzione del super green pass al lavoro, il numero crescente di contagi che nelle scorse 24 ore hanno sfiorato quota 80mila con 202 decessi registrati. Numeri a cui si devono sommare anche i 600mila cittadini che attualmente sono devono restare in isolamento per essere entrati in contatto con un positivo, lasciando ovviamente scoperto il proprio posto di lavoro. Una realtà dovuta alla velocità di diffusione della variante Omicron, da un lato, e alla corsa ai tamponi per le festività natalizie, dall’altro.

Insomma, il Governo è chiamato a fare un passo in più sul percorso dell’obbligo vaccinale. Strada che secondo Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri, deve essere intrapresa «senza perdere altro tempo, l’Esecutivo deve avere più coraggio», ha affermato in un’intervista al Quotidiano Nazionale. «I dati ci dicono che c'è necessità e siamo in ritardo. Siamo in una situazione paradossale in cui i governi stanno fermi in attesa che qualcuno faccia la prima mossa», ha aggiunto lo scienziato.

Quarantena, per le Regioni va cancellata per i vaccinati

Nel frattempo si ragiona anche sulla riduzione della quarantena. Le Regioni riunitesi in mattinata oltre a chiedere l'introduzione del super green pass per andare al lavoro hanno anche sottolineato la necessità di cancellare l'isolamento per chi è vaccinato. Soprattutto per chi ha già ricevuto la terza dose. Mentre chi è vaccinato, ma soltanto con due dosi, può fare a meno dell'isolamento solo se ha ricevuto la seconda inoculazione da meno di quattro mesi. In questo senso, i vaccinati passerebbero dalla quarantena all'auto-sorveglianza con l'appoggio del medico curante in caso di comparsa dei sintomi (eventualità che richiederebbe di sottoporsi a un tampone).

Prezzi delle Ffp2, tamponi e contagi nelle scuole gli altri temi sul tavolo

Sul tavolo del Governo, però, ci sono anche altre questioni. La prima riguarda il prezzo delle mascherine Ffp2 ormai obbligatorie per l'accesso a diversi servizi e attività (dal trasporto pubblico al cinema). Le richieste che provengono da più parti riguardano la possibilità di calmierare i prezzi così come è successo per le mascherine chirurgiche. Altra questione è il fronte scuola: una nuova stretta potrebbe arrivare proprio sulla gestione dei contagi in classe. Non è escluso che, a fronte dei numeri in ascesa dei positivi, si torni a prendere in considerazione da gennaio la proposta (già avanzata ma poi ritirata) di prevedere la quarantena per un'intera classe nel caso di un solo alunno positivo (al momento l'isolamento per tutti scatta con tre contagi). Infine, c'è il tema tamponi: dopo l’enorme richiesta dei giorni scorsi, c’è il rischio che possano cominciare a scarseggiare i molecolari e i reagenti con cui completare il test. Non è escluso che dal ministero della Salute possa arrivare un richiamo alla circolare dell’8 gennaio 2021, dove veniva specificato, che con un’alta incidenza, la positività al Covid può essere certificata anche dai test antigenici, i cosiddetti tamponi rapidi.