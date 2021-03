Giornata dei Consumatori. La trasparenza aiuta i mercati

Primo Piano del 15 marzo 2021 | 13:04

Acquisti sempre più consapevoli

Tutelare i consumatori avvia un circolo virtuoso

La battaglia delle etichette

Quanto ha inciso la pandemia sui consumatori?

I diritti dei consumatori però oggi non possono tenere conto della pandemia tanto che, prima ancora che avvicinarsi ai prodotti, questi si informano sulle tutele che i marchi della grande distribuzione organizzata offrono ai clienti. Fidelizzare e far sentire al sicuro chi compra è il diritto più cercato ormai. Un interessante studio dell'Istituto Piepoli ha cercato di capire come i consumatori stiano vivendo la pandemia sia per gli acquisti che nelle altre abitudini della vita di tutti i giorni.



La prima domanda che si rivolge al campione rappresentativo degli italiani (vedi grafico sopra) è quali sono stati gli eventi che hanno più colpito la vostra attenzione? Il 34% degli intervistati ha risposto che la salita dei contagi ed il tasso di positività è stato ciò che ha più colpito le loro attenzioni. Uno su tre insomma vive ancora forti emozioni leggendo o ascoltando le notizie relative alla pandemia.



Il 73% degli italiani ha paura di essere contagiato, non è un dato di poco conto, sebbene, va però chiarito che questo 73% è composto da un 22% che ha molta paura, e da un 51% che ha abbastanza paura. Sono due sentimenti che corrono nella medesima direzione ma allo stesso tempo lontani, e soprattutto determinano comportamenti diversi negli acquisti.



Se poi si considera che esiste un 27% che non ha nessuna paura, la parte di italiani che è nelle condizioni psicologiche di condurre una vita in linea con le proprie abitudini (tra cui si includono anche quelli che si reputano abbastanza spaventati e quelli che non lo sono per nulla) è piuttosto alta.



E’ molto interessante notare che tra la rilevazione che Istituto Piepoli ha realizzato nella metà di novembre e l’ultima riferita alla prima settimana di marzo corre un differenziale medio (molto+abbastanza) di appena il 5%, sebbene si tenda a pensare che un consumatore abbastanza preoccupato non modifica nettamente i propri comportamenti di acquisto. Il sud Italia è il territorio dove la forbice tra novembre e marzo è più distante: i cittadini (consumatori) del sud Italia vivono questo momento con più timore.



La pandemia condiziona le abitudini



Ovviamente il tema attuale, relativamente alla pandemia, è quello legato alle varianti del virus: il 36% degli italiani teme molto le varianti, il 47% le teme abbastanza. Altro tema interessante è quello rivolto all’interesse verso il vaccino: nella prima settimana del mese l’87% degli italiani era disposto a vaccinarsi, di cui il 64% con decisione. Sarà molto interessante comprendere come e se cambierà tale atteggiamento dopo le ultime notizie legate a possibili effetti collaterali di Astrazeneca.



Cosa ha fatto l'Ue

L'iniziativa dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare

lisono sempre più “critici” nel fare la(ma non solo). Già prima dell’era Covid e con l’arrivo della pandemia ancor di più l’attenzione alla spesa alimentare è schizzata alle stelle. Oggi, 15 marzo, nel mondo si celebra la, ideata il 15 marzo 1962 dal presidente degli Stati Unitiche pronunciò davanti al congresso americano le seguenti parole: «Quando al consumatore viene proposto un prodotto non di qualità, quando i prezzi sono esagerati, i farmaci non sono sicuri o utili, quando il consumatore non è in grado di decidere sulla base di una corretta, allora i suoi dollari diventano avariati, la sua salute e la sua sicurezza sono minacciati, l’interesse nazionale ne risente».Di qui l’idea per cui tutelare i diritti dei consumatori li induce ad effettuare acquisti sani, consapevoli, sostenibili che giovano alla propria, al proprio portafogli e all’economia in generale. Perché? Perchésolo prodotti certificati, il più possibile italiani, che valorizzino gli artigiani della “porta accanto” piuttosto che le solitecrea un circolo virtuoso che fa bene a tutti.Nell’più che mai oggi che la pandemia ci costringe ancor di più a difenderci con un’alimentazione sana che prediliga prodotti, di stagione, italiani, buoni, curati, affidabili. In questo senso svolgono una funzione essenziale le etichette apposte su ogni prodotto che sempre di più sono tenute ad analizzare ai “raggi X” quello stesso. E gli italiani ci guardano, per interesse e per sfruttare un diritto sacrosanto alla trasparenza. Per interesse si intende che pongono l'occhio sulla più classica tabella dei, ma sempre di più anche sulle diciture "free from" oppure sull'origine didel prodotto con relativo Paese in cui è stato lavorato e da cui è partito.Ma proprio sullesi stanno giocando partite importanti a livello internazionale con i cavalli di battaglia dell’alimentazione italiana (da leggersi:) che vengono messi a dura prova da decisioni internazionali poco comprensibili (l'ultima questione riguarda il vino, messo nella lista degli alimenti potenzialmente cancergoeni ). Si parla delle ormai famose etichette a semaforo, dei Nutriscore che tutelano tutto tranne che i diritti dei consumatori. Il ministro alle Politiche agricole,, ha detto che farà di tutto per vincere questa battaglia che punta a tutelare i diritti dei consumatori italiani. Le molteplici direttive emanate dall’- alcune buone, va riconosciuto - si sono occupate di tutti gli aspetti riguardanti il contratto del consumatore e si sono stratificate negli anni formando un vero e proprio corpo normativo. In particolare, i primi interventi normativi europei sono stati finalizzati a disciplinare lacomparativa e a reprimere la cosiddetta pubblicità ingannevole, a cui hanno fatto seguito inizia-tive per garantire la sicurezza dei prodotti, stabilendo specifiche di produzione e commercializzazione, per la sicurezza alimentare, al fine di garantire al consumatore europeo qualità elevata dei prodotti, garanzie di alto, bassi rischi e idonea informazione attraverso in particolare precise disposizioni in merito all’etichettatura dei prodotti e molte altre.Nonostante le istituzioni europee si siano molte adoperate negli anni per tutelare idei consumatori in diversi ambiti, continuano, anno dopo anno, a migliorare le già vigenti normative con l’intento di adattarle ai cambiamenti che interessano i mercati e le società. Ad esempio, nel Consumer Conditions Scoreboard pubblicato dalla Commissione Europea a luglio 2017, è emerso come in Europa un consumatore su cinque, nel periodo di indagine, abbia avuto un problema legato all’acquisto di un prodotto o di un servizio e nel 66% dei casi si trattava di un acquisto effettuato. Le istituzioni competenti sono state in grado di rispondervi prontamente, adottando un Regolamento che vieta il geoblocking nel mercato interno. I blocchi geografici sono, infatti, una pratica discriminatoria che impedisce ai clienti online di accedere e acquistare prodotti o servizi da un sitodi un altro Stato membro. Grazie al nuovo regolamento si elimineranno gli ostacoli al commer-cio elettronico evitando, così, lafondata sulla nazionalità o sul luogo di residenza dei consumatori.Questo è solo unche dimostra quanto è stato fatto e quanto ancora sta facendo l’Europa per i consumatori. Tuttavia, affinché le azioni poste in campo dallesiano effi-caci, anche al consumatore si richiede di fare la sua parte, ovvero, di avere un ruolo attivo e critico.E la parte la fanno anche i militari del, che quotidianamente monitorano le imprese del settore controllando che i prodotti messi in commercio rispettino tutte leIn tal senso gli stessi Carabinieri per la Tutela Agroalimentare hanno proposto una rappresentazione del, disegnando il “Giardino dei Diritti”, illuminato dalla luce calda e rassicurante del sole, idealmente rappresentativo del ruolo di protezione. I fiori contengono, in ogni singolo petalo, la definizione di consumatore, gli obblighi degli operatori del settore agroalimentare, la tipologia delle informazioni che questi ultimi debbono fornire ai primi.Ciascun fiore, nei suoi petali, racchiude le norme:- di derivazione comunitaria, contenute nel TFUE;- del Codice del consumo;- di riferimento al consumatore nella legislazione alimentare comunitaria e nazionale.I raggi del sole indicano glidella tutela sul campo, affidati, con specifiche norme attributive, all’Arma dei Carabinieri. Le nuvole rappresentano le insidie che possono offuscare il fisiologico rapporto consumatore/operatore. Il colore del cielo è l’idealizzazione cromatica del rapporto preferenziale deicon il settore agroalimentare italiano, solida e riconosciuta eccellenza del nostro Paese.Il “”, cui nel tempo non mancheranno doverosi aggiornamenti e rivisitazioni, è il contributo che i Carabinieri per la Tutela Agroalimentare intendono offrire nella Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori.