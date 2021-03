Il decreto Sostegni è in ritardo. Cashback e fisco i nodi da risolvere

Pubblicato il 16 marzo 2021 | 11:07

U

Il decreto sostegni dovrebbe essere discusso venerdì dal Governo

Testo asciutto per accelerare gli accrediti

Una platea allargata

32 miliardi a disposizione

Dalla sospensione del cashback potrebbero arrivare 2-3 miliardi in più

Cashback e cartelle esattoriali: che si fa?

na data certa ancora non c’è per la discussione in Consiglio dei ministri del decreto(forse venerdì?). I tempi dell’ex Ristori V sirispetto a quanto preventivato mentre imprese e partite Iva sono alle prese con l’ennesima serrata. Diverse le questioni ancora aperte prima di arrivare a una quadra. Innanzitutto, c’è una questione meramenteossia il tentativo di rendere quanto più chiaro (e asciutto) possibile ildel decreto che dovrebbe fermarsi sotto la soglia dei 50 articoli. Un passaggio propedeutico aanche il varo dei decreti attuativi chiamati a mettere in pratica quanto disposto dal Governo. Tradotto:che arrivano più velocemente nelle tasche degli interessati.Impresa che deve tener conto del numero degli aventi diritto agli aiuti : circa tre milioni di persone. L’obiettivo, infatti, è quello di abbracciare tutte le attività economiche con un2019 fino a 10 milioni e con perdite di fatturato pari al 33% nel 2020. Soglie in cui dovrebbero rientrare anche diverse(dagli avvocati ai commercialisti) – compresi quelli legati alle gestioni separate. Per quanto riguarda gli , invece, asse portante del turismo e dell’accoglienza in genere, gli aiuti dovrebbero arrivare direttamente dall’Inps secondo lo schema già utilizzato in passato.Per quanto riguarda ia disposizione, detto che la torta è composta dai 32 miliardi dell’ultimo scostamento di bilancio (approvato dal Governo Conte 2), leprevederebbero 12 miliardi di aiuti a fondo perduto, 9 miliardi per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e due miliardi per coprire tutte le proroghe a livello fiscale.A rimpolpare i fondi a disposizione potrebbero essere anche quelli precedentemente messi a disposizione per il cashback . Da più parti, infatti, si sta spingendo permomentaneamente il programma che permette un rimborso sulle spese effettuate con carta di credito o moneta elettronica negli esercizi commerciali fisici. Un’operazione che, se stoppata a luglio, prima del nuovo semestre di conteggio dei rimborsi, potrebbe farcirca 2-3 miliardi da mettere nel decreto Sostegni.Più “”, invece, la questione delledel periodo 2000-2015. In questo caso è la Lega che spinge per azzerare oltre 60 milioni di cartelle esattoriali di difficile recupero. Si tratterebbe, secondo quanto riferito dal sottosegretario del Carrocciodi tutte quelle pendenze inferiori ai 10mila euro. La viceministra(M5S) va addirittura oltre e propone un azzeramento completo (che sa tanto di condono).