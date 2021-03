Cassa integrazione e licenziamenti, che si fa? Ristoranti: «Competenze a rischio»

Primo Piano del 12 marzo 2021 | 11:39

non arretra e il mondo delha bisogno di nuovi sostegni. Da queste due evidenze arriva l’accelerazione sul dossier cassa integrazione e ammortizzatori sociali, come ha ribadito il ministro del Lavoroin un’intervista a Rai Radio 1: «Nessuno verrà lasciato solo ma accompagnato nella perdita di un lavoro ad uno nuovo». Un messaggio che arriva all’indomani dell’audizione al Senato quando il ministro ha dettagliato le linee guida del proprio dicastero.La verariguarda il blocco deiche verrà prorogato oltre la scadenza del 31 marzo e dovrebbe arrivare fino al 30 giugno. «Andiamo nella direzione di unadel blocco dei licenziamenti, che però per i lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà legata a un termine che sarà definitivo; per coloro non coperti da strumenti ordinari sarà agganciata alladegli ammortizzatori sociali», ha spiegato il ministro Orlando al Senato. Detto diversamente, all’interno dell’atteso decreto Sostegni dovrebbe essere posta una scadenza del blocco ma solo per quelle aziende che possono fare affidamento ai normali ammortizzatori sociali. I dipendenti delle aziende più piccole, invece, che usufruiscono della cassa integrazione in deroga potranno avere più tempo per ricorrere a questa copertura (forse fino a ottobre).Tempistiche nelle quali dovrebbe ricadere anche la riforma dellavorativo nel suo complesso: dalle politiche attive al reddito di cittadinanza, passando per previdenza, assistenza e nuovi protocolli di sicurezza (con tanto di possibilità di vaccinazione in azienda).Nonostante l’auspicio, però, il rischio è che le riforme arrivino troppo: «Quello che chiediamo è la proroga degli ammortizzatori sociali in tempi rapidi altrimenti il vero dramma sarà quello di vedere 300mila persone in mezzo a una strada», ha commentato, direttore generale di Fipe. Oltre alle ripercussioni sociali, però, c’è anche il rischio di «perdere». Un’evenienza ancor più fosca se messa in prospettiva: «Speriamo di essere all’ultimo miglio della fase acuta dell’emergenza sanitaria, ma sappiamo già che la situazione si riverbererà al 2022 con livelli occupazionali che non torneranno agli standard pre-Covid prima del 2023», ha sottolineato Calugi. Insomma, «il blocco dei licenziamenti, se non accompagnato dalla revisione degli, differisce solo il problema», ha aggiunto Calugi.Più realistico parlare dello stato attuale della ristorazione e dei pubblici esercizi: «Il settore èma la priorità è tornare a lavorare. Senza lavoro crolla la domanda di occupazione dal momento che, dopo una diminuzione del fatturato del comparto pari al -40% nel 2020, ci attendiamo un -30% per il 2021; così le aziende non reggono la pressione . Alla fine, purtroppo, qualcuno verràdal settore. È una parola orrenda, ma si tratta di una questione, non politica. Per questo la mano pubblica deve assistere il mercato e le aziende, accompagnarle e non lasciarle sole nella futura fase di riorganizzazione», ha concluso Calugi.Secondo i dati, nel 2020 si è osservato un calo dell'senza precedenti con la perdita di 456mila lavoratori pari al -2,0%. Un fenomeno acuito dalla diminuzione della disoccupazione (che nell’ultimo quarto dello scorso anno si è attestata al 9,5%) e dalla forte crescita del numero di inattivi (+403mila nell’ultimo trimestre 2020). In particolare, la diminuzione delle posizioni dipendenti (-1,7%) e del monte ore lavorate (-13,6%), così come l'aumento del ricorso alla Cig (+139,4 ore ogni mille lavorate), secondo Istat sono più marcati nel comparto dei servizi (in cui possiamo far rientrare tutto il comparto) rispetto a quello dell'industria.Nel frattempo, l’ha chiarito cosa avviene con il differimento delledei trattamenti previdenziali collegati all’emergenza Covid. Entrato in vigore con il decreto Milleproroghe, il rinvio della scadenza per l’invio della domanda e la trasmissione dei dati utili al perfezionamento dei pagamenti degli ammortizzatori sociali sposta i termini al 31 marzo 2021 (rispetto al 31 dicembre 2020).Rientrano nella nuova scadenza tutte le domande di cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (Cisoa), di assegno ordinario (Aso), dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (Fis). Le norme vigenti prevedono che ledi accesso ai trattamenti connessi all’emergenza Covid-19 debbano essere inoltrate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Nelle nuove scadenze possono dunque rientrare le domande riferite ai periodi dello scorso anno fino a novembre 2020 compreso. 