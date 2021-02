Ristoranti aperti la sera (zona gialla). Via libera del Cts, ora serve il Dpcm

Primo Piano del 05 febbraio 2021 | 12:47

V

Sì alle aperture serali

Lino Stoppani e Stefano Patuanelli





Queste in pratica alcune delle norme da rispettare per la riapertura dei ristoranti:

mascherina obbligatoria per i clienti finchè sono in piedi

distanziamento di un metro fra i tavoli e nei passaggi

4 persone al massimo per tavolo (se non si tratta di conviventi)

niente buffet



E ricordiamo che comunque ci sono anche norme per i bar, fra cui:





al bancone distanza di un metro fra i clienti

distanza di un metro nelle file alla cassa

niente buffet

niente giornali

niente carte di gioco

La soddisfazione di Fipe e Fiepet



. Una possibilità condizionata però da una netta distinzione netta fra locali che hanno spazi ampi e posti a sedere contingentati e applicano i protocolli di sicurezza e chi non può invece offrire queste garanzie., ma certo la proposta avanzata con forza da Fipe e Fiepet trova un esplicito sostegno a cui la politica non può non dare una risposta. C’è un preciso verbale del Cts e, aspetto non trascurabile, ora Conte, che è fuori gioco, non può più fare finta che non ci sia stato un pronunciamento esplicito.Non dimentichiamo in ogni caso che a ottobre, contro l'esplicito parre del Cts,, e ciò allo scopo di distogliere l'attenzione dai veri problemi del momento: i mancati interventi per mettere in sicurezza scuole e trasporti.Ricordiamo che, ma già il 15 febbraio verrà meno il divieto di spostarsi fra le regioni e in più riapriranno le stazioni sciistiche in zona gialla . Una decisione come la riapertuta dei ristoranti potrebbe essere forse anche presa presa dal governo dimissionario anticipando la scadenza del Dpcm in corso. Dopo l’incontro dello scorso 18 gennaio dicon il Ministroe la Sottosegretariac’erano stati espliciti segnali di una apertura del Governo in questa direzione e anche il viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri si era espresso favorevolmente per una svolta che potrebbe restituire, alle imprese del comparto.Questo non significa che da domani avremo un decreto (probabilmente bisognerà attendere che Mario Draghi riesca a formare il suo Governo a cui gli italiani ripongono una crescente fiducia), ma è certo cheche, a conti fatti, sono le uniche armi con cui si può vincere la battaglia per rimettere in movimento il mondo dell’accoglienza. I vincoli posti dal Cts sono quelli che Fipe e Fiepet per primi avevano avanzato e riguardano una valutazione responsabile di valutare se un locale può, o meno ospitare un certo numero di clienti in sicurezza e seduti. Un po’ come avviene per i negozi e le attività commerciali. È evidente che questa scelta impone una, ma a a ben guardare questo era il tema, a conti fatti ineludibile, che fin dai primi giorni della pandemia come Italia a Tavola avevamo posto con forza: chi può garantire distanziamenti sicuri e posti a sedere dovrebbe poter lavorare, pur con tutte le attenzioni obbligatorie, dalle mascherine alle igienizzazioni, dalle prenotazioni alla registrazione dei presenti.Il che vuole dire che da un lato molti ristoranti potrebbero riaprire mentre per molti bar questo sarebbe impossibile, mentre dall’altro lato. Una svolta che è in linea con l'impegno di Fipe e Fiepet di rendere semrpe più sicuri i locali, tanto che non a caso avevano chiesto al Governo di prevedere una corsia preferenziale pere per pubblici eserci, così da garantire in tempi brevi locali covid-free. Tornando al confronto Fipe-Fiepet e ministero dello Sviluppo economico, va detto che questa strategia (che è all’opposto delle proteste sterili o alle violazioni delle regole senza alcun risultato) sta dando i primi risultati concreti. Ed è più che mai importante che i gestori, se mai arriverà il Dpcm di sblocco, alle si attengano alle disposizioni del Cts che chiede ilSenza enfasi, ma con grande senso della realtà, nonchè consapevole dell’impegno della sua struttura sindacale per questa svolta,presodente della Fipe così ha commentato: «. Dopo un anno nel quale le nostre attività sono state costrette a rimanere chiuse o a lavorare in condizioni proibitive, ai tavoli istituzionali ci siamo evidentemente fatti portavoce del grande disagio del settore, ma abbiamo anche cercato delle soluzioni realistiche e tempestive, dimostrando che era possibile tornare a lavorare in sicurezza». Stoppani ha poi ringraziato il Ministro Patuanelli, la Sottosegretaria Morani e il CTS per l’attenzione dimostrataci e per la volontà di arrivare ad un risultato.«Ci auguriamo – ha aggiunto - che il Governo che si sta costituendo in questi giorni provveda nel più breve tempo possibile all’emanazione di. Sarà un banco di prova importante per dimostrare da parte del nostro settore maturità e rispetto delle regole e chiediamo alle forze dell’ordine e alle amministrazioni comunali di darci una mano con i controlli in questa direzione». Sottolineando i nuovi criteri di valutazione, che segnano un cambiamento importante nell’approccio alla questione sicurezza nei pubblici esercizi, anche il presidente di Fiepet,, ha ringraziato le istituzioni, aggiungendo che «con le corrette misure di prevenzione, sarà possibile far ripartire il servizio al tavolo a cena nelle regioni in fascia gialla e a pranzo in fascia arancione. Adesso ci aspettiamo che la novità venga recepita al più presto in un provvedimento legislativo, che elimini anche le inique restrizioni sulla vendita d’asporto che colpiscono le enoteche. Dopo un anno terribile, le imprese della somministrazione vogliono tornare a lavorare in sicurezza».