Coprifuoco, dehors e date: gli ultimi ostacoli del nuovo decreto

Il calendario delle aperture dal 26 aprile all'1 luglio

Lo scontro sul coprifuoco

Riaperture al chiuso: resisterà la data dell'1 giugno?

Il cronoprogramma delle riaperture (secondo la bozza)

26 aprile: ristoranti e sport all'aperto, cinema e teatri con numero limitato

Dal 26 aprile, in zona gialla, si torna a pranzo e a cena al ristorante; ma solo all'aperto

15 maggio: centri commerciali aperti nel fine settimana, ripartono gli stabilimenti balneari e le piscine (all'aperto)



1 giugno: pranzo al chiuso consentito; al via palestre, piscine (al chiuso), stadi e palazzetti



1 luglio: ritornano le fiere e si può andare alle terme

Spostamenti fra Regioni di colore diverso, confermata la "certificazione verde"

in corso il Consiglio dei ministri che dovrebbe apporre il proprio sigillo sul. L'incontro, partito in ritardo a causa delle frizioni sull'orario del coprifuoco (fissato alle 22 fino a giugno) arriva all'indomani delle valutazioni del Comitato tecnico scientifico che ieri aveva dato il proprio parere su alcuni punti cardine (protocolli proposti dalle Regioni, spostamenti e riapertura di piscine e palestre). Sul tavolo del Cdm, però,(attualmente fissata al primo giugno)che già dal prossimo lunedì, in zona gialla, potrebbero ospitare a pranzo e cena i clienti (di terrazzi e dehors ce ne sono di mille fogge: aperti, chiusi, finestrati, ecc).Detto che sulla ripresa delle attività di ristorazione e somministrazione a partire dal 26 aprile all'aperto, in zona gialla, sia a pranzo che a cena c'è concordia all'interno della maggioranza che sostiene, più spinoso è. Su questo punto si è espresso il segretario della Lega,per favorire le consumazioni serali e il deflusso degli ospiti: «Spero che vengano accolte queste richieste - ha detto Salvini - votare qualcosa che va contro l’utilità comune e il buonsenso non mi va; non me l’ha prescritto il dottore di votare per forza qualcosa di cui non sono convinto».Posizione sostenuta anche dal collega di partito e presidente del Friuli-Venezia Giulia, nonché attuale presidente della Conferenza delle Regioni,, alle 23, per dare respiro alle attività perché, oltretutto, ripartiranno solo i locali che hanno spazi all’aperto, una forte limitazione che spero nelle prossime settimane possa essere superata. Le regioni hanno elaborato linee guida anche per attività al chiuso».Eppure,Tanto che il ritardo nell'inizio del Cdm sarebbe dovuto proprio al dibattito su questo punto. Lega, ma anche Fi e Iv, erano favorevoli a spostare le lancette avanti di un’ora, alle 23. Ma, come riporta Adnkronos, il premier Mario Draghi non avrebbe ceduto, confermando l'orario delle 22 fino a giugno. Fermezza che ha indispettito il Carroccio che si asterrà dal votare il decreto legge.Per quanto riguarda le diverse norme che dovrebbero entrare all'interno del nuovo decreto (qui la bozza) , con relativo cronoprogramma sulle riaperture,Per allora è fissata la ripresa del pranzo al chiuso nelle zone gialle fino alle 18.00. Da più parti, in primis i ristoratori, la richiesta è quella di anticipare (magari a metà maggio) questa possibilità. Bisogna comunque tenere presente che, secondo quanto emerso dalla bozza di decreto,. La differenza, molto probabilmente, la faranno i dati sui contagi e quelli sulle vaccinazioni.Di seguito,Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla saranno consentite le attività dei servizi dialle 22.00. Non c’è però nessuna indicazione di cosa si intenda per spazio all’aperto . Resta poi consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che vi alloggiano (senza indicare però il distanziamento dei tavoli, quindi a 1 metro si presume).Restano aperti bar ristorantisituate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Restano aperte anche tutte le attività delle mense, anche quelle trasferite in ristoranti (quindi al chiuso).Allargando lo sguardo oltre il perimetro ristorativo, in zona gialla sarà consentitoanche di squadra e di contatto, quindi anche basket e calcetto. È peròPer quanto riguarda la cultura, in zona gialla,e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.«non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.Dal 15 maggio, aperti nei fine settimana icon l’esclusione ovviamente di bar e ristoranti al chiuso.E riparte anche l'attività deglie delleDal 1° giugno, sempre nelle sole zone gialle,, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri. Ciò significa che il Governo potrebbe decidere in qualunque momento di portare l’orario anche a cena (senza ricorrere all'emanazione di un nuovo decreto). E anche in questo caso non viene fissato un distanziamento fra i tavoli, come si pensava, di 2 metri, per cui è possibile che a questo punto resti la misura di 1 metro.Anche se nel decreto, attualmente, manca il rinvio a eventuali protocolli che dovrebbero dare le linee guida sullo spazio individuale minimo a disposizione di ogni utente per le attività, così come eventuali indicazioni sulla sanificazione (che, in linea generale, dovrebbe essere attuata a ogni utilizzo degli attrezzi).Si potrà però tornare negli stadi e nei palazzetti. In zona gialla,La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.Dal 1° lugliosulla base di precisi protocolli, ancora da predisporre. In ogni caso, sarà permessa la partecipazione degli stranieri, ma sulla base degli obblighi legati al Paese di provenienza.Nella stessa data si potrà anche tornare negliPer quanto riguarda il tema degli che a Bolzano verrà sperimentata anche per entrare al ristorante ). Necessario per spostarsi tra Regioni di colore diverso, il certificato potrà essere cartaceo o digitale e varrà sei mesi per i vaccinati e i guariti dal Covid.alla fine di un ciclo di vaccinazione direttamente dalla struttura sanitaria che effettua la somministrazione (e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato); oppure, nel caso di una guarigione, dall'ospedale, medico di base o pediatra che ha seguito il paziente. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto continueranno ad avere validità per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.Varranno invece 48 ore i certificati per chi abbia effettuato test molecolare o antigenico, rilasciati da strutture sanitarie o farmacie.Con il ritorno di questa opzione fra le gradazioni ammesse, si riapre anche il libero spostamento delle persone senza alcuna autocertificazione per motivi di lavoro, salute o necessità.[IN AGGIORNAMENTO]