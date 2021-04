«Nessuna data X per le riaperture», per Draghi contano le vaccinazioni

Pubblicato il 08 aprile 2021 | 11:22

Mario Draghi durante la conferenza stampa a seguito dell'incontro Stato-Regioni

Gli altri temi sul tavolo: riaperture e ristori



ripartenza tratteggiate dal Governo. Dopo il mini-lockdown di Pasqua e l'entrata in vigore del nuovo Dpcm (validofino al 30 aprile), c'è da valutare la possibilità di derogare alle limitazioni imposte e concedere qualche spiraglio di apertura. La data potrebbe essere quella del 20 aprile, ma come più volte hanno sottolineato i membri dell'Esecutivo, tutto dipende dai dati della situazione epidemiologica.



Domani, venerdì 9 aprile, è atteso anche l'incontro della cabina di regia sull'andamento della pandemia. Al vaglio, il monitoraggio della situazione nelle varie Regioni che potrebbe portare a un cambio di colore a partire da lunedì 12 aprile. A sperare nel ritorno in arancione (che significa apertura dei negozi e ripresa di altre attività come i parrucchieri) sono Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Calabria.



Relativamente al nuovo scostamento di bilancio a supporto delle categorie più colpite dalla crisi l'idea è che i lavori siano ancora in corso. Il provvedimento dovrebbe essere inserito all'interno del Def di metà mese (Documento di economia e finanza), ma parte già da una forte consapevolezza: «L'area della sofferenza è molto ampia. La mancata ripartenza fa sì che una serie di imprese vedano il loro futuro a rischio», ha affermato il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini a Radio 24.



Nessuna data X per la ripartenza, tutto dipende dalla campagna vaccinale



Temi che il presidente del consiglio Mario Draghi ha affrontato anche in un incontro bilaterale con il leader della Lega, Matteo Salvini. L'incontro, avvenuto poco prima di quello con le Regioni e gli enti locali, si è rivelato «utile e costruttivo». Al centro della discussione, come ha spiegato ai cronisti lo stesso Salvini, la convinzione che ci sono almeno sei Regioni dove si potrebbe aprire già ad aprile. Il segretario del Carroccio ha anche sottolineato la necessità di un decreto imponente con 50 miliardi di ristori. «Se per qualche ministro esiste solo il rosso è un problema politico», ha concluso Salvini.



Secondo alcune fonti governative, durante la Conferenza Stato-Regioni, lo stesso premier avrebbe affrontato il tema del Recovery Plan affermando che «le sfide che abbiamo davanti si vincono solo insieme. Voi (gli enti locali, ndr) siete le nostre antenne sul territorio, quelli più vicini ai cittadini, perciò il rapporto tra governo e Regioni deve essere di collaborazione altrimenti queste sfide non si vincono». D'altronde, sul piatto c'è un pacchetto di investimenti «molto ambizioso» per il quinquennio 2021-26. «Un’opportunità che dobbiamo cogliere. Dobbiamo essere consapevoli - avrebbe sottolineato Draghi - della portata storica di questo piano, è un’occasione unica. È importantissimo spendere e spender bene».

Il bollettino dell'8 aprile



Sono 17.221 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +13.708) nelle ultime 24 ore. Sale così ad almeno 3.717.602 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 487, per un totale di 112.861 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.060.411. A livello di test, i tamponi totali sono stati 362.162, ovvero 22.223 in più rispetto a ieri per un tasso di positività è 4,7%. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 11,8 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 3,6 milioni.



La conferenza stampa di Draghi



Maggiori delucidazioni sono arrivate con la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi al termine dell'incontro con gli enti locali. Stesso stile degli incontri precedenti: niente monologo e via alle domande, sempre prese a due a due.



«Sul vaccino AstraZeneca la prima cosa che voglio sottolineare è che seguiremo le linee guida del ministero della Salute e del Cts. La nostra attenzione, però, va posta al rischio di decesso per la malattia che attualmente è alto per gli over 70. Su chi salta la fila, io mi chiedo con che coscienza possa farlo, in che modo possa mettere a rischio di morte una persona anziana o fragile. Relativamente alla disponibilità delle dosi i numeri sono tornati ai livelli pre-Pasqua. Un trend in risalita, quindi, come avevamo programmato. Ora bisogna concentrarsi sulle classi d'età indicate come le più esposte in tutte le Regioni. È venuto il momento di prendere delle decisioni a cui sono legate anche le riaperture. Toccherà al Commissario e ai territori conseguire l'obiettivo fissato. Le dosi attualmente disponibili permettono di vaccinare tutti gli over 80 in tutte le Regioni».



«Ho visto Salvini e i presidenti di Regione e degli enti locali. Poi ho visto anche Bersani, stamattina. C'è un certo equilibrio, anche se casuale. Tutti chiedono le riaperture, è normale. D'altronde, è questa la miglior forma di sostegno per l'economia. Sono consapevole della disperazione delle categorie colpite dalla crisi. Capisco il senso di smarrimento di chi ha partecipato alle manifestazioni e il senso di alienazione di chi rimane chiuso in casa. Per me le prossime settimane dovrebbero essere quelle delle riaperture, in sicurezza. A partire dalla scuola. Poi procederemo con le altre categorie in base alle vaccinazioni: quanto più celermente procedono tanto più celermente riapriremo. E mi riferisco alle categorie a rischio. È meglio avere il 100% delle categorie a rischio vaccinate e meno di tutte le altre per ripartire. Certo, non ho una data per le riaperture».



«Il ministro Garavaglia indica il 2 giugno per la ripartenza del turismo? E chi lo sa? Spererei anche prima. Certo la consapevolezza di ripartire c'è. La domanda non manca ma al momento è solo interna. Dobbiamo quindi preprare una campagna rapida, nel nostro interesse, per comunicare che siamo un Paese che accetta il passaporto vaccinale. Ci sono ancora dei punti di debolezza per questo strumento, come quelli etici, ma li correggeremo. L'mportante è anche far ripartire fiere ed eventi. Dobbiamo dare un messaggio al Paese: stiamo guardando al futuro delle prossime settimane».



«Avere delle date certe adesso significa che io conosca esattamente i dati rilevanti a una certa data futura. Cosa impossibile. Inoltre, ci sono molte diversità a livello regionale in tema di avanzamento della campagna vaccinale. Questo per forza influirà sulle riaperture. Ma c'è la volontà di andare in questa direzione a partire dalle prossime settimane».



«Ci sarà una direttiva del generale Figliuolo, in coordinamento con i ministri competenti, su come inserire il parametro delle vaccinazioni fra quelli che determineranno le riaperture».



«Sul nuovo scostamento di bilancio per aiutare le imprese in difficoltà c'è prima da definire il Def, in cui sarà inserito il provvedimento per i nuovi sostegni. Il ministro Franco ci sta lavorando e molto probabilmente avrà una portata economica superiore a quella messa in campo dal provvedimento precedente».



[IN AGGIORNAMENTO]



