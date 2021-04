Turismo, isole minori Covid-free. Garavaglia lancia il modello greco

Pubblicato il 08 aprile 2021 | 10:47

Visuale aerea di una spiaggia a Capri

Garavaglia: riaperture il 2 giugno se i dati lo consentiranno

Attesa per il green pass

Il modello greco (e quello campano)

In Veneto si pensa all'assicurazione per i viaggiatori

della prossimaentra sempre più nel vivo, gli addetti ai lavori premono per una data certa e protocolli chiari e le istituzioni cercano di dare le prime risposte: un piano per rendere ledelle destinazioni Covid-free e rilanciare il turismo a partire dal 2 giugno . A tracciare il percorso verso la ripresa dell'attività ricettiva è stato il ministro al Turismo,«Non si può programmare dopo. Ci sonoche si possono aprire dall'oggi al domani come il barbiere. Altre no, come i grandi. Bisogna monitorare i dati e sulla base di questi aprire il prima possibile. Abbiamo bisogno di programmare per essere veloci, altrimenti gli altri ci superano», ha detto il ministro Garavaglia, intervenendo a Omnibus. L'idea di riaprire in concomitanza con laè mutuata dalle esperienze estere: in Francia il dibattito, attualmente, fissa la ripresa del turismo a partire dal 14 luglio, festa della repubblica; negli Usa si parla del 4 luglio.«Noi stiamo lavorando settore per settore per dare date specifiche. Diamoseri e le date. C'è un dibattito molto ideologico sulle riaperture, noi non siamo ideologici. C'è anche nei media una posizione ideologica, non c'è il bianco o il nero. Dare solo segnali negativi è sbagliato, perché l'vive anche di aspettative. Monitoriamo settimana per settimana», ha proseguito Garavaglia. Insomma, un avvicinamento attento ma progressivo e costante alla riapertura delle attività ricettive (dal ristorante all'albergo) sembra essere l'approccio utilizzato dal Governo che in ogni occasione non smette di sottolineare come ogni passo debba essere corroborato da evidenze scientifiche relative all'andamento nazionale dellaD'altronde l'obiettico per la stagione 2021 è chiaro: fare tesoro dell'dello scorso anno per non commettere gli stessi errori. E un aiuto potrebbe arrivare dall'introduzione (prevista per giugno) dela livello europeo: « Lavoriamo al che prevede tre condizioni: il vaccino, avere avuto il Covid e il tampone negativo. Non è discriminatorio e da noi esiste già in Sardegna . Pensi che bello se l'anno scorso avessimo dato retta a Solinas in Sardegna. È un modello che sta già prendendo piede, perché ad esempio ci sono già numerosi voli che procedono così».L'altro grande modello da seguire, per una questione di vicinanza, morfologia e concorrenza è la. Atene ha già avviato una campagna di vaccinazioni delle isole minori. Anzi, in molti casi laellenica è partita proprio da questi luoghi remoti. Da un lato, infatti, c'è la necessità di salvaguardare lo status sanitario delle piccole isole che a seguito dei vari confinamenti hanno goduto di uno "scudo" naturale al; dall'altro, la volontà di rendere queste destinazioni appetibili alestivo. «La Grecia ha tante isole e per quello si sta muovendo in quella direzione, noi potremmo farlo. Il punto è creareper cui sia semplice circolare. La direzione mi sembra abbastanza chiara», ha commentato Garavaglia.Lo stesso piano potrebbe essere presto messo in campo anche dall'Italia, quindi. Prima delle parole del ministro, infatti, era stato Il Messaggero a svelare l'esistenza di una simile strategia . In risposta alle sollecitazioni dei territori, infatti, lo stesso commissario all'emergenza sanitaria, il generaleha mandato una lettera ai sindaci per vaccinare gli abitanti da fine aprile e salvare la stagione estiva. Una campagna che prenderebbe le mosse da quella già promossa ine che ha visto protagoniste le isole di Capri, Procida e Ischia (in cui le somministrazioni cominceranno proprio questo week-end).In attesa che si dispieghi l'effetto della campagna di vaccinazione, che su territori e destinazioni di maggiore dimensione sta ancora annaspando, c'è chi ha proposto di attivare un'per i viaggiatori. È il caso del: «Stiamo pensando a qualcosa di simile a quanto previsto in alcune aree della Spagna, in Andalusia in particolare», ha spiegato l'assessore regionale competente. Sulla scorta del seguro turístico andaluso, l'idea è quella di prevedere una serie dia sostegno dei turisti che dovessero contrarre il virus durante la propria vacanza sul territorio. Si va quindi dalla copertura assicurativa per coprire eventuali oneri medici, farmaceutici o di ricovero, alle operazioni di rimpatrio passando per la copertura delle spese di soggiorno obbligtao causa quarantena.