Pos, retromarcia del Governo: nessuna soglia, restano le sanzioni

Molto rumore per nulla. Non è, in questo caso, il titolo di una commedia di William Shakespeare, ma il riassunto del dibattito sul Pos, conclusosi, appunto, in un nulla di fatto. All'interno della manovra non ci sarà alcuna soglia sotto la quale i commercianti potranno rifiutarsi di accettare pagamenti elettronici senza incorrere in sanzioni. Tutto resta com'è, complice, senza dubbio, la bocciatura arrivata dalla Commissione Europea, che aveva definito la misura come "non in linea con le richieste sulla lotta all'evasione fiscale".

Lo ha lasciato intendere anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha dichiarato: «Si tratta di trovare soluzioni compatibili con le raccomandazioni e le normative di riferimento anche in sede europea».

Confermato, invece, l'innalzamento del tetto al contante a 5mila euro.

Norma sul Pos, nessuna modifica: restano le sanzioni

La misura inserita nel testo della legge di Bilancio aveva, fin da subito, sollevato un polverone. In molti si erano, infatti, detti contrari. Dalla soglia di 30 euro iniziale, si era saliti a 60 euro nella seconda versione della manovra. Il Governo sembrava poi orientato a un mezzo passo indietro: qualcuno aveva parlato di 40 euro, altri di un ritorno a 30. Si è, invece, arrivati al passo indietro definitivo, con lo stralcio della norma. In mezzo un lungo e rumoroso dibattito, nel quale si era inserita a gamba tesa anche l'Europa, che non ha mai nascosto la sua avversione nei confronti dell'iniziativa, culminata con la bocciatura da parte della Commissione Europea.

A far discutere, poi, ci aveva pensato anche la forma. Il Governo voleva, infatti, introdurre una norma che prevedesse un tetto sotto al quale il commerciante si sarebbe potuto rifiutare di accettare pagamenti elettronici senza incorrere in sanzioni. Sparivano quindi le sanzioni, ma restava l'obbligo di essere dotati di Pos e di accettare pagamenti elettronici. Un vero e proprio paradosso, che avrebbe potuto creare non pochi problemi a bar e ristoranti.

Ora cosa accade? Si studiano alternative

Il passo indietro del Governo non chiude però la questione. L'Esecutivo vuole trovare un'alternative, come confermato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi aveva dichiarato: «Se non ci sono i margini, ci inventeremo un altro modo per non far pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti».

Se rimuovere le commissioni dei Pos è impossibile (il presidente del Consiglio ha parlato di azione "incostituzionale"), la strada potrebbe essere quella di prevedere, come compensazione per i commercianti, un credito di imposta per commissioni e affitto del Pos. In questo senso si è mosso il Partito Democratico, che ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio che ripristina il credito d'imposta 100% per azzerare il costo delle commissioni per i piccoli esercenti.

Sanzioni per chi rifiuta il Pos, come funzionano?

A partire dal 30 giugno 2022, commercianti e professionisti non possono più rifiutare i pagamenti tramite carte di debito, di credito o prepagate, pena una sanzione pecuniaria pari a 30 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.