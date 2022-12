Contante, reddito di cittadinanza e flat tax: Bankitalia boccia la manovra

La manovra non piace nemmeno a Banca d'Italia. Il testo della legge di Bilancio varato dal Consiglio dei Ministri e ora al vaglio del Parlamento continua a far discutere. Non è infatti particolarmente apprezzato dall'Europa e un sondaggio ha rivelato che, almeno in tema di pagamenti elettronici e tetto al contante, non piace neanche agli italiani (solo il 33% si dice d'accordo). Ora poi, la doccia fredda di Bankitalia, che ha bocciato alcune delle misure inserite in manovra: dai già citati pagamenti, alla flat tax fino alla riforma del reddito di cittadinanza.

La Banca d'Italia ha bocciato la manovra del Governo Meloni

Per Bankitalia sono diverse le criticità nella manovra

A evidenziare le diverse criticità è stato Fabrizio Balassone, capo del servizio Struttura economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla legge di bilancio. Nel mirino soprattutto le misure intraprese per quanto riguarda Pos e limite al contante.

«Le disposizioni in materia di pagamenti in contante e l'introduzione di istituti che riducono l'onere tributario per i contribuenti non in regola rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il Pnrr e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale. I limiti all’uso del contante, pur non fornendo un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione», ha spiegato.

Balassone ha portato come esempio diversi studi che dimostrano come soglie più alte di limite all'utilizzo di contanti favoriscano l'economia sommersa e, viceversa, un maggior utilizzo dei pagamenti elettronici riduca l'evasione. Indicazioni che, peraltro, sono in linea con quanto richiesto a gran voce dall'Europa, che infatti non ha mai nascosto i propri dubbi sulla manovra presentata dal Governo Meloni.

«Con riferimento agli oneri legati alle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici è opportuno ricordare che anche il contante ha costi legati alla sicurezza (come quelli connessi con furti, trasporto valori, assicurazione) - ha aggiunto Balassone -. Nostre stime relative al 2016 indicano che, per gli esercenti, il costo del contante in percentuale dell’importo della transazione è superiore a quello delle carte di debito e credito».

Flat tax, così non va: troppe discrepanze tra autonomi e dipendenti

Bocciata dalla Banca d'Italia anche la Flat tax. Per Balassone è troppo evidente la discrepanza di trattamento tra autonomi e dipendenti. «La discrepanza di trattamento tributario tra dipendenti e autonomi, e all'interno di questi tra quelli sottoposti a regime forfettario ed esclusi, risulta accresciuta - ha evidenziato - In un periodo di inflazione elevata la coesistenza di un regime a tassa piatta e uno soggetto a progressività come l'Irpef comporta un'ulteriore penalizzazione per chi soggetto a quest'ultimo. La sussistenza di regimi fiscali eccessivamente differenziati tra differenti tipologie di lavoratori pone anche un rilevante tema di equità orizzontale, con il rischio di trattare in modo ingiustificatamente dissimile individui con la stessa capacità contributiva».

Il reddito di cittadinanza e la povertà

Negativa, per Bankitalia, anche la riforma del reddito di cittadinanza. «Una forma di reddito minimo a sostegno delle famiglie più bisognose è presente in tutti i paesi dell’area Euro e in molti presenta carattere di universalità - ha fatto notare Balassone - Il sussidio, in questi anni, ha contribuito dapprima a contenere gli effetti negativi dell’epidemia di Covid e poi a sostenerne il potere d’acquisto, particolarmente colpito dal recente shock inflazionistico. Nell’attuazione delle misure bisognerà prestare attenzione ai rischi di aumento dell’indigenza nelle aree dove il reddito di cittadinanza è più diffuso e il mercato del lavoro strutturalmente malfunzionante, aree già ora caratterizzate da tassi di povertà più elevati. La riduzione delle mensilità di sussidio prevista per il 2023, destinata a nuclei individuati in base all’età e alle condizioni di salute, potrebbe riguardare anche nuclei familiari difficilmente in grado di trovare una fonte di reddito alternativa sul mercato del lavoro».