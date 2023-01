Etichetta di vino allarmistica, c'è la coalizione di paesi europei

E dopo l’Italia, Francia e Spagna, anche Portogallo, Danimarca, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria scendono in campo per dire no all'equiparazione del vino alle sigarette e potrebbero, come riferisce l'Ansa, unirsi per fare pressione sulla Commissione Europea contro l'etichetta irlandese che prevede avvertenze sanitarie sul consumo di alcolici.

Con Italia, Francia e Spagna scendono in campo altri stati contro l'etichetta allarnistica del vino

Lolllobrigida gà al lavoro

Nei giorni scorsi il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida aveva fatto riferimento al lavoro che Roma, Parigi e Madrid portavano avanti per arrivare a un documento comune.

Coalizione da otto paesi

I canali diplomatici si sono attivati nelle scorse settimane arrivando a coinvolgere altri cinque Paesi scettici sulla compatibilità tra le regole del mercato interno e le norme che Dublino vorrebbe emanare, a maggior ragione da quando la Commissione ha annunciato misure Ue in materia. L'iniziativa degli otto Paesi potrebbe concretizzarsi la prossima settimana.