Giornata della Ristorazione, cuochi e pizzaioli con la Fipe

Il mondo enogastronomico è uno dei valori fondanti del nostro paese. E da questo ne deriva la scelta di Fipe-Confcommercio di far risaltare questa peculiarità italiana con l'istituzione - insieme al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - della Giornata della Ristorazione, che viene celebrata il 28 aprile (e che avrà cadenza annuale ogni ultimo venerdì dello stesso mese) e che quest'anno vede il pane come protagonista assoluto. Un momento, dunque, in cui cuochi e pizzaioli si uniranno da nord a sud per valorizzare cultura e tradizioni del nostro paese. E in questo contesto non poteva mancare la partecipazione (rilevante) di una regione straordinariamente cardine a livello di cucina come la Toscana (con oltre 800 ristoranti che hanno aderito all'evento) e, soprattutto, una delle città più caratteristiche e più apprezzate dai turisti: Firenze.

Tutto pronto per la Giornata della Ristorazione a Firenze (e in Toscana)

Giornata della Ristorazione, quante sono le imprese della ristorazione a Firenze e in Toscana?

Sono oltre cinquemila le imprese della ristorazione in provincia di Firenze: ristoranti stellati e trattorie, pizzerie tradizionali e locali di tendenza, interpreti della cucina tipica, di quella etnica oppure vegetariana. Si tratta del primo vero appuntamento dedicato alla cultura della ristorazione italiana, nato per valorizzare il ruolo che i locali da sempre hanno nella costruzione di quel modello di ospitalità e accoglienza che ha reso l’Italia famosa in tutto il mondo. Ma non solo: anche per ricordare l’importanza economica del comparto, che in Toscana conta 22.307 imprese (5.200 in provincia di Firenze), per un totale di poco meno di 70mila occupati (68.594), dei quali oltre ventimila (20.365) solo nel fiorentino, senza contare quelli dell’indotto. E secondo le stime di Fipe, organizzatrice dell'evento, calcolate sulla base dei dati Istat, nel 2022 le famiglie toscane hanno speso oltre 6.700 milioni di euro per i consumi fuori casa. In pratica, ogni toscano ha investito un budget pari a poco meno di 1.850 euro in un anno (1.836) per colazioni, pranzi e cene.

Giornata della Ristorazione, un’occasione speciale per celebrare le imprese e i loro valori

«I locali sono una presenza costante nelle nostre vite e nelle nostre città: ci accolgono per un pranzo di lavoro veloce come per la cena fra amici o la cerimonia importante, ci aiutano ad assecondare i ritmi frenetici delle nostre giornate, evitando di cucinare a casa quando non ne avremmo tempo; ci offrono un luogo per rilassarci e coltivare relazioni. Intorno alla tavola si cementano i rapporti e si difende e tramanda quel patrimonio culturale e sociale rappresentato dall’enogastronomia», sottolinea con orgoglio il presidente di Confcommercio Toscana, Aldo Cursano, professione ristoratore. «Per questo Fipe-Confcommercio ha pensato di creare un’occasione speciale per celebrare le imprese e i valori della ristorazione. Una data da segnare in calendario per festeggiare ogni anno».

Aldo Cursano

I testimonial di eccellenza di questa prima giornata della Ristorazione a Firenze sono, insieme al presidente Aldo Cursano e al direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, lo chef Marco Stabile, presidente dei ristoratori e patron dell’Ora d’aria, il presidente dell’Unione Regionale Cuochi Roberto Lodovichi, lo chef Filippo Saporito del ristorante La Leggenda dei Frati, il ristoratore Andrea Angelini del ristorante Boccanegra, il portavoce delle pizzerie Giovanni Santarpia, il portavoce degli imprenditori dei pubblici esercizi Francesco Sanapo, titolare del marchio Ditta Artigianale, e la presidente dei panificatori fiorentini Arianna Piazzetti.

Giornata della Ristorazione, qual è la tematica della 1ª edizione?

Come citato poc'anzi, la Giornata della Ristorazione farà il suo debutto nel nostro paese. E si celebrerà venerdì 28 aprile (e avrà cadenza annuale ogni ultimo venerdì di aprile). L'evento è stato ideato da Fipe-Confcommercio e i ristoranti aderenti proporranno in menu un piatto a tema. Per la sua prima edizione, come ricordato, la tematica sarà il pane, simbolo di convivialità, dell’identità del territorio, ma anche della solidarietà. Infatti, per ogni piatto della Giornata della Ristorazione venduto, la Fipe devolverà un contributo economico alla Caritas, ente confessionale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) per la promozione della carità. La giornata verterà poi su quattro valori fondanti:

La cultura dell’ospitalità;

Tradizione e innovazione;

Qualità ed etica;

Ambiente.

Giornata della Ristorazione, quali ristoranti hanno aderito all'evento?

Ben 5mila ristoranti, spalmati su tutta la penisola, hanno stretto la mano a Fipe-Confcommercio per la valorizzazione di questa giornata volta a celebrare l'importanza della cultura della ristorazione nel nostro territorio, che fa del cibo tradizione e traino economico. Sul sito ufficiale giornatadellaristorazione.com, poi, è possibile trovare tutte le informazioni su questo nuovo evento tutto italiano e la lista dei ristoranti aderenti.

Dunque, da nord a sud e da ovest a est, l'Italia si "fa bella" per un appuntamento che segnerà, annualmente, il futuro del nostro paese. L’evento, in sintesi, vuole riunire - il comune denominatore del valore dell’ospitalità - chef e ristoratori a tutti i livelli. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, taverne saranno gli attori protagonisti di questo evento. Vere e proprie agenzie culturali del territorio dove rieducare l’uomo a vivere assieme.