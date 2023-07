Caso Report, Santanchè: «Non mi dimetterò. Contro di me una campagna d'odio»

Nell'Aula del Senato, la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, la quale si trova al centro di critiche da parte delle opposizioni a seguito di un'inchiesta giornalistica condotta da Report sulle sue società, ha raccontato la sua versione dei fatti, dando risposte in particolare sulle aziende citate dalla trasmissione: «Contro di me è in atto una strumentalizzazione politica. Sono qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio. Sono qui per il rispetto che deve a questo luogo e ai cittadini che rappresentiamo. Ho preferito non far pesare al governo e alla maggioranza le conseguenze di una campagna di odio nei miei confronti. Se avessi ricevuto un avviso di garanzia ve lo avrei detto perché per me non sarebbe cambiato nulla rispetto a quanto sto per dirvi, nè la fiducia per la magistratura, nè sulla mia vicenda che, piaccia o non piaccia, non comporterà le mie dimissioni. Da Ki Group srl ho incassato 27mila euro lordi in tre anni, una media di 9mila euro l'anno per gli anni precedenti, tra 2014 e 2018 in cui la società ha fatto margini operativi positivi, ho percepito dalla capogruppo un valore lordo annuo di circa 100mila euro. Non ho mai avuto nessun controllo nel settore dell'alimentare biologico come molti media hanno raccontato».

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè (credits: Italpress)

Caso Report, Santanchè sul risanamento delle quattro società Visibilia

«Nel 2010 - ha continuato - il gruppo del settore biologico (di cui si parla ndr) è stato preso non da me ma dal padre di mio figlio con cui non avevo più alcun legame e comunque con il suo intervento i lavoratori hanno avuto 12 mesi di retribuzione. Per questa complessa operazione di risanamento delle quattro società Visibilia, ho messo a disposizione il mio patrimonio, per tutto ciò mi sarei quasi aspettata un plauso e sfido chiunque a indicarmi un numero cospicuo di persone che impegnano tutto il patrimonio per salvare le aziende. Qualcuno dovrebbe dare a me delle risposte: Domani che ha avuto una notizia che io non ho e che nessuno potrebbe lecitamente avere, una ipotesi grave».

E poi ha concluso: «Cosa resta alla fine: note di colore sul mio abbigliamento, per le case, per le mie amicizie, per i nomignoli che mi sono stati dati. Mi hanno anche accusato erroneamente di aver preso delle multe in sosta vietata quando le multe erano dell'arma dei carabinieri a cui avevo dato in comodato una mia auto per rinunciare ad una di scorta. Io non ho nessuna multa da pagare».