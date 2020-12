A tutto Pos... i contanti in via d'estinzione in 5 anni

Pubblicato il 05 dicembre 2020 | 16:41

i siamo: è arrivata l’ora deldi. In attesa della lotteria degli scontrini in partenza a gennaio e dopo la riduzione a 2mila euro del limite all’uso del, l’obbligo didelle spese detraibili al 19% e ild’imposta del 30% sulle commissioni Pos di, parte ilin denaro a favore di chi paga con gli strumenti(carte o app) gli acquisti in, e le prestazioni di artigiani e professionisti.Ma, nonostante ciò e anche sesuhanno dichiarato di utilizzare frequentemente ledi pagamento, seguite dalle quelle, l’Italia sarà totalmente cashless inmentre in Europa si va più veloci. L'indicazione arriva dall'ultimo European Payment Report (Epr) di Intrum, il principale operatore europeo nei credit services che annualmente in 29 paesi europei intervista le aziende sul tema dei pagamenti.Un passaggio che, come sta cercando di fare il, dovrebbe essere appunto, visto che è utile anche perPer l'edizione 2020 del Report è stato intervistato un campione di poco meno di 10mila (9.980) rappresentanti di pmi e grandi aziende europee di 25 paesi: In Italia poco meno di 900 (864).Nel dettaglio a pensare che saremoin 5 anni è ildel, un dato in crescita rispetto al 34% dello scorso anno ma, comunque, al di sotto della media europea del 57%.Esserecomporta anche delle: il 56% pensa che ci sarà undeglimentre, comunque, oltre un terzo (37%) ritine che aumenteranno i costi per le aziende e uno zoccolo duro pari al (33%) crede che una società dove i pagamenti siano dematerializzati comporti unadiLe regioni che credono nella moneta elettronica entro 5 anni sono sicuramentee lacon il 64% e il Lazio con il 61%. In, invece, il 50% pensa che non saremo mai cashless e inaddirittura lo pensa il 60%.Nel mentre è, appunto, in partenza l’il nuovoche prevede un rimborso pari al 10% dell’importo speso “di persona” con carte o app. Non valgono gli acquisti online. VediamoIl rimborso del 10% vale su una spesa fino a 1.500 euro a semestre. Come riporta il Sole 24 Ore, a partire dal 1° gennaio 2021, ogni sei mesi si può quindi ottenere undi 150 euro, che in un anno può arrivare a 300 euro. Per ottenerlo non c’è un importo minimo di spesa, ma c’è un numerodi: bisogna infatti eseguire almeno 50 acquisti in un semestre. Il rimborso per ogni singola operazione non può però superare i 15 euro, qualsiasi sia l’importo del pagamento (anche superiore a 150 euro). Il calcolo delle operazioni viene fatto in base al codice fiscale dell’utente: a prescindere da quanti strumenti di pagamento digitale (associati al programma) siano stati utilizzati.Finora sono stati previstidi riferimento: 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021; 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021; 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022. I rimborsi saranno erogati dalla Consap su conto corrente entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo: quindi ad agosto 2021, febbraio 2022 e agosto 2022.Dall’8 al 31 dicembre 2020 c’è però la possibilità di partecipare a un, per il quale basterà eseguire almeno 10 pagamenti. Anche in questo periodo “sperimentale” – pensato per intercettare ledi– il rimborso massimo che si può ottenere è di 150 euro (cioè il 10% su una spesa limite di 1.500 euro). E arriverà a febbraio 2021.Oltre a tutto ciò c’è un terzo tipo di“speciale”: il cosiddetto super cashback. Un rimborso di 1.500 euro concesso ai 100mila aderenti che in ciascun semestre effettueranno più transazioni con strumenti elettronici. In questo caso conta il numero delle operazioni e non l’importo. Vale cioè anche il pagamento di un sempliceal. Il conteggio delle transazioni cashless riparte da zero alla fine di ciascun semestre. E i rimborsi - anche qui - arrivano entro 60 giorni.Per aderire bisognasullaIO: l’applicazione dei servizi pubblici che serve anche a fruire di altre agevolazioni (come il bonus vacanze), e alla quale si può accedere con le credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale) o con il Pin della carta d’identità elettronica (Cie).Ma l’adesione alpuò avvenire anche tramite i «messi a disposizione da un issuer convenzionato» (cioè gli operatori che forniscono gli strumenti di pagamento, carta o app).Il rimborso è riconosciuto solo aiinche usano strumenti di pagamento elettronici esclusivamente per acquisti “privati”: cioè fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte e professione.L’non partecipa al cashback. Ma vi rientra invece un servizio di consegna a domicilio come quello di Satispay (“Ordina a domicilio”).Come segnala il sito ufficiale cashlessitalia.it , alcuni esercenti potrebbero non disporre da subito di un dispositivo di accettazione di carte e app di pagamento che consenta di partecipare aldi Stato. Per questo, prima di eseguire un pagamento, si consiglia di verificare quest’eventualità direttamente con l’esercente, l’artigiano o il professionista. Il quale può contattare il proprio fornitore dei dispositivi di accettazione e chiedergli se ha aderito.Il disegno di legge di Bilancio 2021 – in fase di approvazione in Parlamento – precisa che: «I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale». Significa che le cifre incassate con ilnon sono