Belle parole e pochi fatti: per ristoranti e turismo i Sostegni sono ancora insufficienti

Pubblicato il 20 marzo 2021 | 14:52

A

C’è amarezza tra le assocaizioni che si aspaertavano un deciso cambio di passo

Fipe: Coperta troppo corta e fragile stampella

Confcommercio: Rafforzare decisamente gli stanziamenti per i ristori

Marco Barbieri (Fonte Il Riformista)

In continuità con quelli passati con ristori insufficienti

È davvero “whatever it takes”?

Vittorio Messina (Fonte Travelstop)

Assoturismo Confesercenti: In questo modo le attività del turismo rischiano di non ripartire

Bianchini (Mio Italia): Fare subito nuovo scostamento di bilancio

Centinaio: Ccambio di passo che taglia il costo del lavoro agricolo con chiarezza e velocità

Massimiliano Giansanti (Fonte Sanremonrws)

Confagricoltura: Bene gli stanziamenti aggiuntivi, ma auspichiamo snellezza e velocità delle procedure

ll’Italia piegata dalarrivano i circa 32 miliardi di euro del decreto , di cui un terzo allee oltre un decimo agli. In parricolare, 1,7 miliardi vanno al, fra cui 700 milioni per le zone danneggiate dalla chiusura deglidie 900 milioni per gliMentre per le filiere più colpite dalla crisi (anche commercianti edei) c'è un fondo da 200 milioni. E ancora ci sono 200 milioni in più per, dellae dell', 100 milioni per la cancellazione die 150 per leLee le imprese possono, invece, accedere a contributi a fondo perduto, se hanno un fatturato fino a 10 milioni e nel 2020 perdite medie mensili del 30% rispetto al 2019: gli aiuti vanno da mille euro per le persone fisiche (2mila per le giuridiche) a 150mila euro Per le imprese ci sono 5 fasce di ricavi con percentuali differenziate dei sostegni, dal 60% per le più piccole al 20% per le più grandi.Ma? C’ètra leche «si aspaertavano un deciso cambio di passo» ma rischiano di trovarsi conche saranno ancora una voltaLa risposta della Fipe-Federazione Italiana pubblici esercizi è chiara e lampante: «I? Una fragile».E i, secondo l’Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio, sono, infatti, presto fatti: con il decreto Sostegni iltipo che nel 2019 fatturava 550mila euro e che nel 2020, a causa degli oltre 160 giorni di chiusura imposti dalle misure di contenimento della pandemia da Covid, ha perso il 30% del proprio fatturato, 165mila euro, beneficerà di un contributo una tantum di 5.500 euro.Poco cambia per untipo. Chi nel 2019 fatturava 150mila euro e ne ha persi 25mila a causa delle restrizioni, avrà diritto a un bonus di 1.875 euro, il 4,7% della perdita media mensile.«Il decreto Sostegni era certamente, ma è evidente quanto non possa essere considerato. Da settimane si parlava di aiuti perequativi, selettivi, adeguati e tempestivi e questi aggettivi non descrivono le misure proposte - ha dichiarato il presidente della Fedazione,- Innanzitutto, la coperta del sostegno a famiglie e imprese è evidentemente troppo corta per la platea che si propone di aiutare: settori come la ristorazione sono stati messi letteralmente in ginocchio dalla gestione dell’emergenza e i limiti imposti sulla perdita di fatturato o sui massimali erogabili hanno effetti perversi sul sostegno alla parte più sana della nostra economia. Bastano due esempi: ci si lamenta del nanismo delle imprese italiane e poi si mette un limite di 10 milioni diper accedere ai sostegni; e ancora: si dichiara che i contributi sono calcolati sulladi fatturato annuo, ma in realtà si indennizza una sola mensilità media. C’è la spiacevole sensazione di voler aggirare il problema. Il punto è che bisogna uscire immediatamente dall’ottica die mettere in piedi un piano di ripartenza che garantisca il diritto al lavoro e non sottoscriva semplicemente il dovere di stare chiusi. Serve un progetto che dia una prospettiva di futuro reale alle imprese e non solo un sostegno temporaneo, che appare oggi una fragile stampella».Peroccorre rafforzare decisamente - entro e oltre il perimetro del decreto “Sostegni” - le risorse dedicate aiche verranno riconosciuti a imprese e partite Iva a fronte delledimedio mensile registrate nel 2020 rispetto al 2019.Il provvedimento assunto dal Consiglio dei Ministri stanzia, infatti, per tali interventi circa 11 miliardi sui 32 complessivi mobilitati dal decreto. Ma, specfica Confcommercio, la platea degli interessati è nell’ordine dei 3 milioni di soggetti (tenendo conto dei filtri di accesso agli indennizzi costituiti da un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore nel 2020 di almeno il 30% rispetto al 2019, e dal tetto di 10 milioni di euro per i ricavi o compensi) e le imprese si trovano a fronteggiare l’di unadellaper consumi, nel 2020, prossima ai 130 miliardi di euro.Servono, dunque,piùin termini di, più inclusivi in termini di parametri d’accesso, piùin termini di meccanismi operativi.Stesse considerazioni per le misure dedicate a. Inoltre, gli interventi per i trasporti non dovrebbero riguardare il solo trasporto pubblico locale, fornendo invece un sostegno efficace all’intero sistema dell’accessibilità. Restano poi urgentissimi gli interventi in materia di moratorie creditizie e di sostegno della liquidità delle imprese.Bene, per Confcommercio, le proroghe della(ferma restando la necessità di assicurare la copertura anche per tutti i periodi antecedenti al 1 aprile) e delle deroghe per i contratti a termine sino alla fine dell’anno, nonché l’ulteriore finanziamento del fondo per il parziale esonero contributivo di lavoratori autonomi e professionisti istituito in Legge di Bilancio.«Dal nuovo governo ci aspettavamo un deciso cambio di passo soprattutto nell'che sono il motore economico del Paese e oggi soffrono l'incertezza di un futuro ancora buio – aggiunge il segretario generale di– Il nuovo drecteto sembra però essere un elemento di continuità con iche hanno stanziatodel tuttoper le attività costrette a chiudere».«È ormai un anno - ha aggiunto Barbieri - che chiediamo, tempestivi e inclusivi per tutte quelle imprese, soprattutto quelle legate all'attrattività e alla ricettività, che si sono viste azzerare i propri bilanci e anzi, hanno messo mano alle riserve personali per fare fronte ai costi e in alcuni casi anticipare stipendi e cassa integrazione ai propri collaboratori».Per Barbieri, «il tempo è scaduto, dire che una impresa su tre nel territorio milanese è anon è più solo un pericolo da scongiurare, ma si sta trasformando in una reale emergenza irreversibile».Lapidario anche il direttore di: «La montagna ha partorito il topolino». E continua: «Avevamo apprezzato lediquando diceva che questo non è il momento di chiedere alle imprese, ma di dare, e che non è il momento per pensare aldello Stato - quello verrà dopo – ma di mettere in sicurezza le imprese. Tuttavia, con una media di ristori praticamente pari a 3.700 euro ad impresa, il provvedimento non ha certo l’efficacia che ci aspettavamo. Se le risorse dello Stato sono così poche, insufficienti a tenere in piedi le nostre, la strada è una sola e passa per due considerazioni: 1) bloccare immediatamente ogni voce di costo che grava sulle(imposizione fiscale, gli affitti, le varie contribuzioni) 2) ma soprattutto adottare un piano vaccinale serio, intenso, che metta in sicurezza il Paese e ci consenta di ricominciare a lavorare il prima possibile. Non c’è altra via di uscita».«Ildipromesso dal Governo e da noi tanto sperato non si è concretizzato di certo con questo Decreto - aggiunge la presidente di- siamo chiusi e i ristori sono insufficienti. Le nostre attività sono ferme o quasi e nonostante questo aumentano i contagi, aumentano i morti, chiudono le imprese, chiudono i negozi, le strade restano buie e deserte senza le nostre vetrine ad illuminarle. L’unica cosa che, oltre ai, pare essere la, che si impadronisce delle attività in difficoltà e tenta di impossessarsi del controllo dei territori. E il governo che fa? Di sicuro non “whatever it takes” per salvare il Paese dal disastro…».Stessa linea anche per il settore turismo: «Ci aspettavamo molto di più. Il decreto Sostegni approvato dal Governo non segna alcun cambio di passo rispetto al passato. Lerestanoe chiaramenteper dare respiro ad imprese ferme ormai da oltre un anno – commenta, presidente di- Le restrizioni imposte dall’emergenza Covid hanno segnato la chiusura definitiva di migliaia di imprese del turismo, mettendo in ginocchio un’intera filiera, fatta di fatta di agenzie di viaggio, alberghi, stabilimenti balneari, guide turistiche, animatori, ecc».«Il nuovo governo ha detto tante parole in favore del turismo ma i fatti tardano ad arrivare ed anche iprevisti dal Dl Sostegni non saranno disponibili prima di qualche settimana. Se gli interventi a favore delle imprese non saranno maggiormente adeguati, e ci auguriamo davvero che lo siano con il prossimo scostamento di bilancio, molti di noi non saranno presenti al momento della».«Il, più di altri comparti, può dare un contributo decisivo alla ripresa dell’economia italiana. L’unico obiettivo di governo e istituzioni deve essere quello di sostenere le imprese in questa fase, accelerando sulla campagna di vaccinazione e garantendo liquidità e indennizzi ad un settore che vale il 13% del Pil italiano», conclude Messina.Sulla stessa linea, presidente di Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità che spiega: «Serve un nuovodida fare subito in Parlamento. Subito, non tra un mese. La manciata di euro, pari al 5% delle perdite del 2020, prevista per il comparto dell’, infatti, qualcosa di simile a unadi Stato, non fermerà lo stillicidio di fallimenti e di sfratti esecutivi all’interno del settore, che vale il 30% del Pil».All’altro settore chiave dell’ecomonia italiana, l', dovrebbero anadre, secondo quanto si apprende dall’Ansa “un mese di decontribuzione e 150 milioni per il fondo filiere. In totale 450 milioni di euro per il settore agricoltura.Soddisfatto, sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha commentato: «Il decreto Sostegni segna il cambio di passo del governo Draghi che accelera i tempi e supera iche tanta confusione hanno generato nel corso della gestione precedente della pandemia. Con questo decreto si taglia il costo del lavoro agricolo attraverso l’esonero del versamento dei contributi previdenziali. Una misura importante per gli operatori agricoli che hanno sofferto le ricadute del comparto Horeca durante questi mesi di».«Prendiamo atto favorevolmente della dotazione aggiuntiva per il, che accoglie il nostro appello dei giorni scorsi, in cui chiedevamo uno sforzo ulteriore del Governo per fare fronte all’impatto economico delle nuove misure restrittive necessarie per affrontare la pandemia – aggiunge il presidente di Confagricoltura,Da quanto si apprende, per il settore primario si tratta, in particolare, di misure che prevedono un nuovo esonero parziale dal versamento deie assistenziali delle, e del rifinanziamento Fondo del Mipaaf per le filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, istituito dalla Legge di Bilancio, ma ancora in attesa del decreto attuativo.Oltre agli interventi specifici, Confagricoltura commenta positivamente l’accelerazione che il premierintende dare all’erogazione dei sostegni, superando l’impasse burocratico che ha rallentato il meccanismo di elargizione dei ristori, lasciando alcune filiere ancora senza gli aiuti deliberati dai precedenti provvedimenti legislativi.«Seguiremo con attenzione il dibattito – conclude Giansanti – per apportare, laddove possibile, ulteriori miglioramenti al testo licenziato ieri sera dal Consiglio dei Ministri e che dovrà ora passare al vaglio del Parlamento per la conversione in legge».