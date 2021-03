Ristorazione, stagionali, montagna. Ecco i Sostegni per la ripartenza

Primo Piano del 19 marzo 2021 | 09:12

Decreto Sostegni da 32 miliardi in esame

Ultimo dibattito su licenziamenti e cassa integrazione

600 milioni di euro alla montagna

Archiviati i Codici Ateco

Aiuti anche a spettacolo e sport

Dibattito sulle cartelle esattoriali

Circa 4,5 miliardi a sanità e vaccini

Prime recriminazioni, la rabbia delle mense

quità,e maggiore attenzione ai comparti maggiormente colpiti dalla, come quello del turismo (con il Sistema montagna in testa) e quello della ristorazione. Questi sono i pilastri sui quali si basa ildel Governo guidato dache dovrebbe essere ufficializzato oggi e che stanzia 32 miliardi di euro di extradeficit (già autorizzati dal Parlamento) in cinque macro-capitoli: aiuti alle attività produttive,e vaccini, enti locali, finanziamenti a scuola, cultura e filiere, pacchetto lavoro, compreso il rinnovo dell'indennità per glicui arriverà un'una tantum di 2400 euro per coprire tre mensilità.: indennizzi in tempi rapidi, in media 3.700 euro ad attività, partendo subito dopo Pasqua per fare arrivare 11 miliardi nelle casse delle imprese martoriate dalse possibile già entro la fine di aprile.Gli ultimi ritocchi sui quali verterà l'ultima discussione odierna riguardano il blocco deie cartelle: il divieto di licenziare si dovrebbe accompagnare con una proroga per tutto il 2021 della cassa Covid, che vale 3,3 miliardi, e con un intervento differenziato per chi ha gli strumentie chi, invece, aspetta la riforma degli ammortizzatori. Al tavolo con le parti sociali, dopo il primo confronto sulle procedure, sono emerse distanze tra chi vorrebbe l'unico e chi universale sì, ma distinguendo per i diversi settori.Come detto sarà data priorità ai primi fondi per le filiere più colpite , dai 600 milioni per la montagna (maestri di sci compresi) ai 100 milioni per fiere, catering, eventi, bloccati dal Covid. Agli enti locali andranno 3,3 miliardi compresi 250 milioni per compensare i Comuni dei mancati incassi della tassa di soggiorno e 800 milioni per ilpubblico locale.Novità importante per la ristorazione poi perchè sono archiviati i codici Ateco degli ultimi ristori. L'aiuto si rivolge a circa 3 milioni di Pmi, quelle con giro d'affari fino a 10 milioni. Potranno accedere le attività con perdite di almeno il 30% (non più il 33%) mentre il calcolo dell'indennizzo sarà basato sulla media mensile delle perdite tra l'intero 2020 e l'intero 2019 (e non su due mensilità come ipotizzato finora). Alla perdita media mensile si applicheranno 5 fasce di indennizzo in base al fatturato: 60% per le imprese fino a 100mila euro, 50% tra 100mila e 400mila euro, 40% tra 400mila e un milione, 30% tra uno e 5 milioni e 20% tra 5 e 10 milioni. Servirà una autocertificazione attraverso una apposita piattaforma messa a punto con Sogei, i contributi saranno poi erogati dall'che farà ex post i controlli, per non rallentare gli aiuti.Ci saranno 60 giorni per fare domanda e si potrà scegliere tra. Si andrà da minimo 1000 euro per lefisiche (2000 per le persone giuridiche) a massimo 150mila euro, in media circa 3.700 euro per attività. Per gli autonomi arriverà poi un rifinanziamento da 1,5 miliardi del fondo istituito con la manovra per la riduzione o la cancellazione deiAltrettanto vale il rinnovo delle indennità per, lavoratori delle terme e dello. Previste indennità anche per i 200mila delloQuanto al, invece, si sarebbe raggiunta una intesa su uno stop a rate e nuove cartelle fino a fine aprile, per poi spalmare l'invio degli atti del fisco in due anni per evitare di inondare i contribuenti. Si discute ancora, invece, sulle misure per liberare il magazzino della exgrazie alla cancellazione delle vecchie cartelle.Sarà rinnovato anche il reddito diper tre mesi e rifinanziato con un miliardo il Reddito di cittadinanza. Fondi anche per terzo settore e lavoratori fragili. Per il mondo della cultura ci saranno anche altri, altrettanti rimpingueranno il fondo sociale per interventi su specifiche imprese.Alla sanità sono assegnati circa 4 miliardi e mezzo tra campagnae supporto alla gestione commissariale: le cifre sono ballerine e potrebbero cambiare fino all'ultimo ma al momento si prevedono tra l'altro 2,1 miliardi per i vaccini e 700 milioni per i farmaci anti-Covid, oltre a risorse per lain farmacia, regolata da norme ad hoc.Sul Decreto però arrivano già le prime polemiche da parte di chi non è stato coinvolto negli aiuti. Si tratta dell'(Associazione nazionale imprese di ristorazione collettiva) che, attraverso le parole del suo presidenteha espresso la propria rabbia e preoccupazione: «Alla vigila del nuovo decreto sostegno prendiamo atto che laè il comparto economico su cui peserà maggiormente la crisi, anche dopo il covid, senza aver ricevuto nessuna misura di ristoro o sostegno efficace e coerente da parte del Governo. Si apra al più presto un tavolo nazionale per scongiurare il collasso, ormai certo delle imprese che gestiscono mense presso gli uffici pubblici, aziende,, caserme, ospedali, e che per effetto del covid hanno visto stravolto il servizio e i costi per l’esecuzione degli appalti».Ha poi aggiunto: «Possiamo dire di non essere stati ascoltati e di non aver ricevuto alcundallo Stato nonostante da un anno il Covid alcuni segmenti delle nostre imprese abbiano subito cali sino al 60% del fatturato: massima incidenza su scuole ma soprattutto nella pubblica amministrazione dove lo smartworking sta diventando strutturale. Nessuno riflette sugli effetti di questo: sono a rischio licenziamento 60mila nostri, e sino a 100mila se consideriamo l’indotto. Anche le nostre aziende svolgono un servizio di pubblica utilità, siamo tra quelli che hanno continuato a lavorare erogando un servizio a ospedali, caserme, uffici pubblici anche durante l’emergenza, senza mai fermarsi. Noi non abbiamo potuto chiudere, e oltre il danno causato dal covid ora ci sentiamo anchedalle misure che si stanno adottando».Quindi, la richiesta: «Chiediamo di essere ascoltati dal Governo Draghi, al più presto affinché venga valutato un pacchetto diserio: è inadatta la misura del tetto del fatturato per avere dei sostegni. Non siamo piccoli esercizi di ristorazione, ma un comparto, chiediamo con urgenza e da mesi di ripensare completamente il supporto al settore, attraverso il riconoscimento di quei costi fissi incomprimibili che non hanno trovato corrispondenza nei bilanci delle aziende, estendere il meccanismo di sgravisul costo del lavoro, simile a quello attivato per le imprese del Mezzogiorno, serve un’indicazione forte e di tipo legislativo per dare riconoscimento certo alle perdite registrate. Non chiediamo soldi chiediamo di poter continuare a».