Caro bollette: ecco gli interventi del Governo per combatterlo

Il tempo stringe, il caro energia si sta facendo sentire. Insieme all'inflazione, che è tornata a crescere e ha raggiunto livelli che non si vedevano da oltre 25 anni, sta generando un’impennata dei prezzi, accompagnato dal caro materie prime, che dall’inizio dell’anno sta mettendo in crisi imprese (fra queste bar, ristoranti, hotel, l'intero settore agricolo e del turismo) e famiglie. Per questo il Governo, dopo il primo intervento avvenuto qualche settimana dove sono stati stanziati 5,5 miliardi (giudicati fin da subito insufficienti dalle imprese) si appresta, a intervenire ulteriormente per evitare che famiglie e imprese vadano ulteriormente in crisi. La volontà dell’Esecutivo è di stanziare aiuti sicuri per circa 7 miliardi di euro. In arrivo altri 400 milioni di euro per le spese Covid delle Regioni per far fronte alla quarta ondata e per l'aumento della bolletta energetica per le strutture sanitarie. In particolare per famiglie e imprese è prevista una replica delle misure emergenziali già previste nel primo trimestre, ovvero: azzeramento degli oneri generali, il taglio dell’Iva sul Gas al 5% sia per usi civili che industriali e potenziamento dei bonus.

Il nuovo intervento del Governo contro il caro bollette

L’Italia ha bisogno immediato di energia a basso costo e per questo il Governo oggi si riunisce in Consiglio dei ministri per varare una serie di provvedimenti atti a contrastare il caro bollette che sta mettendo in ginocchio le imprese e in difficoltà le famiglie. Per fare questo ha deciso di puntare sul rilancio della produzione nazionale di gas, accelerare sul processo di sburocratizzazione e di semplificazione per l’introduzione delle energie rinnovabili per favorire la pubblica amministrazione i privati e anche interventi sugli stoccaggi.

Gli aiuti a famiglie imprese

In particolare, per le famiglie e le imprese il Governo punta a replicare le misure emergenziali già previste nel primo trimestre, ovvero l’azzeramento degli oneri generali per famiglie e piccole medie imprese, taglio dell’Iva sul gas al 5%, sia per usi civili e sia per usi industriali e potenziamento del bonus. Nel primo trimestre sono già state stanziate dal Governo risorse per 5,5 miliardi. Un primo intervento di 3,8 miliardi per le famiglie e altri 1,7 per sostenere il mondo delle imprese con l’azzeramento degli oneri di sistema per le utenze con potenza pari o superiore a 16,5 Kw.

Il Governo punta sullo sfruttamento dei giacimenti interni di gas

Per aumentare la produzione di gas la volontà dell’Esecutivo è di arrivare a 4-5 miliardi di metri cubi a fronte degli attuali 3,2 miliardi. Per farlo vuole ottimizzare la produzione di energia attuale negli impianti previsti in Emilia Romagna e in Sicilia.

Il progetto di Coldiretti: puntare sul biogas

Coldiretti intanto ha diffuso, in occasione della grande mobilitazione che ha portato migliaia di agricoltori a scendere in piazza contro l'aumento dei costi delle materie prime, un'analisi che racconta di un progetto ambizioso: entro i prossimi dieci anni riuscire a produrre con gli impianti biogas, la cui alimentazione è garantita per almeno l'80% da reflui e materie di scarto provenienti da allevamenti e aziende agricole, il 10% del fabbisogno della rete gas nazionale, riuscendo così a ridurre la dipendenza italiana dai paesi esteri, spegnendo sul nascere anche i possibili rincari che, come sta accadendo in queste settimane, rischiano di mettere in ginocchio diversi settori. E in linea con il percorso tracciato da Coldiretti, è arrivata anche la conferma dell'inserimento all'interno del decreto Milleproroghe di un emendamento per gli incentivi alla realizzazione di nuovi impianti biogas di piccola taglia, vale a dire fino a 300 Kw.