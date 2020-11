Fondo salva Made in Italy, ci siamo: ecco come funzionano i rimborsi

Pubblicato il 16 novembre 2020 | 13:31

n tempi di crisi ogni aiuto torna utile. E mentre si discute ancora di decreto ristori (dopo il primo, il bis, ora probabilmente pure il ter) e di manovra di bilancio , è partito anche il " salva Made in Italy ". Cioè un fondo dedicato al mondo della, tra i più colpiti dall' emergenza coronavirus , che garantisce ai titolari delle attività deiper gli acquisti diUn sostegno allae al settore dell'(hote, ristoranti, café), comparti che stanno particolarmente soffrendo lee le chiusure imposte per cercare di contenere la diffusione dellaLa ministralo ha definito «un segnale concreto alle aziende, alle donne e agli uomini che ci lavorano quotidianamente e a tutta la filiera agroalimentare in questo momento difficile per il mondo della ristorazione». Con l'obiettivo di rilanciare «gli acquisti di prodotti agroalimentari Made in Italy di qualità», impedendo «lo». Insomma un modo per «investire sul cibo» e «portare in tavola il futuro». Al di là degli slogan, ecco nel dettaglioquesto strumento.





Stanziati dal governo 600 milioni per il fondo ristorazione "salva Made in Italy"

Cos'è il fondo



Come si legge nei documenti del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, sono stati stanziati 600 milioni di euro per l'acquisto di prodotti 100% Made in Italy.

di euro per l'acquisto di prodotti 100% Made in Italy. Le ristoratrici e i ristoratori possono richiedere contributi a fondo perduto per un minimo di 1.000 e un massimo di 10mila euro.

A chi è rivolto

Possono accedere al contributo, mense, servizi di catering, agriturismi econ somministrazione di cibo con i seguenti

Quando presentare la domanda

È possibile presentare la domanda dal 15 novembre al 28 novembre 2020. L’ordine di presentazione della domanda non dà diritto ad alcuna prelazione sulla erogazione del contributo che verrà concesso solo in base alla corretta compilazione della domanda.



Come ottenere il fondo



Presentando la domanda online, sul sito www.portaleristorazione.it. Di persona, presso uno dei 12.809 uffici postali presenti sul territorio italiano.

Quali prodotti sono ammessi

I prodotti che rientrano nel fondo ristorazione sono tutti quelli acquistati con documentazione fiscale, a partire dal 14 agosto 2020 che provengono dalle filiere agricole e agroalimentari Made in Italy. Sono inclusi:

Prodotti vitivinicoli

Pesca e acquacoltura

Prodotti Dop e Igp

Prodotti che valorizzano la materia prima del territorio

Le domande che contengono l'acquisto di prodotti Dop e Igp e prodotti ad alto rischio spreco sono considerate prioritarie nell'assegnazione delle risorse.



