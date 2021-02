Italia arancione o mini lockdown? Governo e Regioni decidono come alzare la guardia contro il Covid

Primo Piano del 21 febbraio 2021 | 16:05

Fermare i contagi

Mario Draghi e Carlo Bonomi (fonte L'huffpost)

Per evitare il ritardo delle vaccinazioni farle nelle fabbriche?

ltro che riaprire i confini fra le regioni o i ristoranti per ridare ossigeno all’economia e allo spirito, anche se nessun politico vuole parlare diè possibile che domani, lunedì 22 febbraio, il Governo approvi unche scade giovedì. E c’è anche chi vorrebbe tenere questo blocco fino al 31 marzo. C’è poi tutta la(con la constatazione che i piani predisposti dal commissario Arcuri fanno acqua da tutte le parti) e l’eventualeper contenere l’aumento dei contagi provocato dall’arrivo delle varianti che non sarebbero monitorate con sicurezza. Di tutto ciò ci sarà un primo confronto stasera nella conferenza delle Regioni (molte delle quali chiedono di modificare criteri e parametri di valutazione per le zone), convocate stasera insieme alla ministra Gelmini e al ministro Speranza.L’ipotesi su cui si ritrovano tutti i governatori è di(niente più decreti varati domenica che entrano in vigore lunedì). Non c’è però unanimità su cosa fare. C’è chi vorrebbe agire solo a livello provinciale e comunale, facendo scattare lee nei Comuni limitrofi. E c’è anche chi, come la Lega di, non vorrebbe altre chiusure., ma anche misure che tengano conto dell'oggettiva realtà dei casi sul territorio e delle sofferenze economiche. Per questo, come ha sottolineato il presidente della conferenza della Regioni,, «è necessario che i provvedimenti restrittivi regionali siano adottati con l'intesa del ministro della Salute». Ma sulla possibilità di una Italia tutta arancione , ovvero di restrizioni omogenee per l'intero territorio nazionale, si registrano dissensi. Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, vorrebbe unSulla proposta avanzata venerdì dal presidente Stefano Bonaccini concordano la Toscana, la Campania e la Lombardia, ma il vicepresidente della Conferenza, governatore ligure, ha espresso la sua contrarietà. «Il paese si aspetta di ripartire», ha detto, e ha proposto una zona gialla nazionale, con restrizioni limitate ai territorio locali più colpiti.Alla finee secondo quanto riportano molti osservatori, il premier Mario Draghi sarebbe orientato ad una linea di «rigore assoluto» contro il Covid, ma anche deciso a non penalizzare ulteriormente le attività produttive. Qualunque decisione dovrà essere accompagnata da ristori (per il passato) e da indennizzi da ora in poi. Ciò che serve è certezza per tutte e imprese, a partire da quelle del Turismo e del tempo libero che hanno finora pagato il prezzo più alto e che rischiamo di vedere slittare ancora in là nel tempo i piani di riapertura, sia pure graduale e in sicurezza.Ed in questa prospettiva che il piano delle vaccinazioni diventa più che mai centrale. Al di là delle ridotte consegne delle dosi di vaccino (nell’ordine del 10% in meno), preoccupa il ritardo con cui si procede. Archiviata pare per sempre la follia didi creare dei padiglioni ad hoc in tutta Italia a forma di Primula, pare che si orienti ormai con decisioni su stazioni, aeroporti, centri commerciali ed edifici pubblici con ampi spazi. Sarebbe anche pronto un accordo con i medici di base che non si capisce perché sia in dirittura di arrivo così tardi. La buona notizia è che anche leL'annuncio del presidente di Confindustria,, è stato fatto con un'intervista su la Repubblica, dove parla anche della sua fiducia verso Mario Draghi e spiega che sullo sblocco dei licenziamenti si deve tornare alla normalità, riformando gli ammortizzatori sociali.«Siamo d'accordo con l'impostazione del presidente Draghi di- osserva Bonomi - i dipendenti delle aziende aderenti a Confindustria sono circa 5,5 milioni, se consideriamo una media di 2,3 componenti per nucleo familiare potremmo vaccinare più di 12 milioni di persone. Siamo disposti a mettere le fabbriche a disposizione delle comunità territoriali nell'ambito del piano nazionale delle vaccinazioni. Abbiamo già inviato una nostraa Palazzo Chigi».«Sono certo che il presidente Draghi ascolterà le imprese - ha poi osservatore non senza polemica Bonomi, aggiungendo che - devono essere ascoltate insieme con i sindacati per trovare soluzioni rapide ed efficaci. Con Conte non c'è stato poco dialogo. Non c'è proprio stato».