La Lombardia si sveglia arancio ma i commercianti sono neri di rabbia

In Lombardia migliaia di guariti conteggiati come positivi





Errore grossolano della Regione

Pd e 5 Stelle: ora si paghino i danni

Nessuno in Regione si è accorto?

Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi

Campo non compilato? La Regione: Non ci è stato chiesto

La Lombardia passa a soli 4.918 casi

Gori: Chi ha sbalgiato chieda almeno scusa

i dice che sbagliare sia umano. Ma seè cosìe la risposta al chiarimento sul perché è stato fatto tale sbaglio lo è ancora di più, qualche dubbio sulladi chi gestisce la trasmissione diper la vita dei(a più di un anno dallo scoppio della pandemia) e per ildi migliaia diviene da chiederselo.E questo succede in. Che da rossa di rabbia quale era per il passaggio nella zona a più alto rischio una settimana fa per dati ” secondo il governatore, oggi dovrebbe, almeno un po’ essere dello stesso colore ma di. Perché i dati comunicati dallanon erano semplicemente vecchi ma: migliaia disono staticome ancora. Più precisamente i dati lombardi erano sovrastimati di 10mila malati.Il tutto perché innon venivail(non obbligatorio, ma di certo fondamentale) sulla descrizione delloe così le persone catalogate con «inizio sintomi» non uscivano più dalle statistiche. E perché il campo non veniva compilato? La risposta «Non ci era stato chiesto».Sembra una. Una brutta presa in giro. Quasi uno scherzo macabro in una situazione dove appunto c’è in bilico la salute ma anche ildeiche in zonaavrebbero potuto rimanereMa andiamo con ordine. Che qualcosa non quadrava in Lombardia era nell’aria da giorni conche prima ancora del nuovoallarmato annunciava l’imminente entrata della Regione in zona rossa e poi subito dopo esserci finiti sbraitava contro Roma preparando il ricorso al Tar . «Una punizione che non ci meritiamo» diceva il governatore insieme all’assessore al Welfare. Con l’eco di: «Se 10 milioni di cittadini lombardi sono stati rinchiusi in casa per mesi in base a dati e valutazioni sbagliate del governo, saremmo di fronte a danni morali ed economici enormi, un vero e proprio sequestro di massa. Chi ha sbagliato paghi, chieda scusa e ripari al danno causato».Peccato che la, in verità alla fine sia proprio dellaamministrata dalla, dove ora si è scatenato il caos conche attaccano il governatore lombardo e la nuova assessora. Quest’ultimo partito come ha detto il pentastellato, capogruppo in Lombardia, valuterà anche se intraprenderenei confronti della Giunta diGià guardando i numeri era chiara l’incongruenza con unin controtendenza rispetto agli altri indicatori. E in, infatti, tutti si domandavano com’è possibile avere un Rt - l’indice che calcola la diffusione del virus - a 1,4, mentre più o meno per lo stesso periodo l’Rt sui ricoveri inè sotto soglia (0,93), ifermi a 13mila, lo stesso i contagi ogni 100 mila abitanti (a quota 133)?La giustificazione di Fontana che si trattasse di dati vecchi non poteva reggere e ora ilè stato svelato dall’epidemiologodella Fondazione Bruno Kessler di Trento (che fa i conti per il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità) e dall’epidemiologodell’assessorato alla Sanità della Lombardia (autore dei report di Regione Lombardia sui contagi): il numero di casi indicati dalla Regione su cui viene calcolato il Rt dall’Istituto superiore è statoIn partica sono statipiùdi quelli che realmente ci sono tra cui anche centinaia di. E stiamo parlando di tutti coloro che dal 12 ottobre, in base alle nuove norme del ministero, potevano interrompere l’isolamento tra i 10 e i 21 giorni dalla comparsa dei sintomi senza più il doppio tampone negativo.Ma, ed è qui che oltre al danno si inserisce la, nei report compilati da Cereda compaiono come persone con «inizio sintomi», ma senza la descrizione dello stato clinico (asintomatico, paucisintomatico, sintomi), quindi anche semai depennati e considerati tali.E perché la Regione Lombardia non ha messo la descrizione dei sintomi? La risposta è stata da “arrampicarsi sugli specchi”: «Quel campo non è obbligatorio, è sbagliato forzarlo – hanno spiegato dagli uffici della Prevenzione di Regione Lombardia - L’informazione la forniamo nel momento in cui ice la segnalano». Anche se poi, quando negli ultimi giorni la direzione generale di Regione Lombardia per correre ai ripari del danno fatto si è messa a compilare quelcruciale, è caduto il velo con nella giustificazione quasi da bambini: «Nessuno mai prima ci ha detto che altrimenti inon sarebbero stati».E a confermare che mai fino ad ora in Lombardia nessuno si è accorto della questione nell’allegato tecnico che accompagna il ricorso di Regione Lombardia al Tar, integrato nelle ultime ore, l’assessorato alla Sanità scrive: «Finora ladell’Rt ( che si trascina dal 12 ottobre, ndr ) è statadal fenomeno più rilevante in termini numerici dell’aumento dei casi della seconda ondata (oltre 300 mila) - sottolinea la Lombardia - Pertanto tale fenomeno si è osservato solo adesso evidenziando in tal modo la sovrastima del Rt».Dall’altra parte la relazione dell’Istituto superiore di sanità sulla questione lombarda era stata netta: «Il 20 gennaio 2021, la Regione Lombardia ha inviato come di consueto l’aggiornamento del suo- si legge nel documento - Si constata unadei dati relativi anche alla settimana 4-10 gennaio 2020, che riguarda il numero di casi in cui viene riportata una “data di inizio sintomi” (...) per cui viene data una indicazione di stato clinico laddove prima era assente».Insomma, altro che “dati” vecchi qui c’è proprio un belloche poteva starci a inizio 2020 quando nessuno sapeva muoversi tra tutte questi conti e procedure ma ora, a un anno dalla pandemia, non può di certo passare in sordina. Anche perché con il campo compilato i cambiamenti riducono in modo significativo il numero di casi inclusi nel calcolo dell’Rt: per il periodo 15-30 dicembre la Lombardia passa da 14.180 casi dichiarati a soli 4.918. Risultato: il passaggio in zonaQuanto meno, come afferma il sindaco di Bergamo,, chi ha sbagliato si scusi: «È sconcertante apprendere che la scorsa settimana la Lombardia sia stata indicata come “zona rossa” per unnel calcolo dell’indice Rt. Chi hadovrebbecon i cittadini lombardi».Sulla stessa linea il capodelegazione in commissione Sanitàche ha commentato «unmolto, che ha avuto ricadute pesanti sulla vita dei lombardi, sugli studenti che non sono andati a, suie suiche hanno dovuto tenere chiuse le loro attività. Se, dopo giorni di polemiche e di ricorsi, la responsabilità della serrata fosse della Regione, Fontana dovrebbe perlomeno chiedere scusa pubblicamente e con lui tutti gli esponenti del centrodestra regionale che hanno accusato il Governo di aver voluto affossare la Lombardia e la sua economia».Anche per:«Regione Lombardia risponda di questoe paghi i danni a tutte quelle imprese, a tutti quei lavoratori, a tutti quegli studenti che stanno subendo sulla propria pelle gli effetti dell’incapacità di questa Giunta. Non solo hanno dimostrato di non saper gestire l’emergenza, ma ora parrebbe che per un loro errore nel comunicare i dati abbiamo pagato il prezzo, economico e psicologico, di una settimana in zona rossa. Ora paghino i danni».