I licenziamenti fermano il Sostegni bis. Il "blocco" slitta a fine agosto?

L'Italia è l'unico paese europeo ad avere attivato un blocco dei licenziamenti così lungo a partire da febbraio 2020

La proposta di Orlando: estensione del blocco fino al 28 agosto

Le novità in tema di lavoro: contratto di rioccupazione, espansione e solidarietà

in Gazzetta Ufficiale. Il pacchetto di aiuti all’economia pari a 40 miliardi, di cui circa 15 per gli aiuti a fondo perduto, ha incontrato un ostacolo sul proprio cammino. Si tratta della proposta avanzata daldiUn tema che coibvolge soprattutto i comparti più in crisi (come quello della ristorazione) e riguarda una misura che prevede due cose: se un’impresa chiede la Cassa integrazione Covid-19 entro fine giugno (dalla data di entrata in vigore del decreto legge) si vede. La seconda novità è che, dal primo luglio,mentre utilizza la Cassa integrazione.Una proposta che, di fatto,Quest’ultimo, i n fase di conversione in legge del decreto Sostegni I aveva sancito un meccanismo di doppio sblocco dei licenziamenti e un’uscita dalla cassa integrazione covid gratuita: 30 giugno per manifattura ed edilizia, 31 ottobre per tutti gli altri, essenzialmente terziario e piccole imprese, che rientrano nel campo di applicazione della cig in deroga e del Fis. A questo si aggiunga il fatto che, sul tema della difesa dell’occupazione,e ridurre il più possibile gli effetti dello sblocco dei licenziamenti. Si tratta di sgravi al 100% fino a seimila euro per il(ossia contratti subordinati a tempo indeterminato legati a percorsi di formazione e periodi di prova di massimo sei mesi), nuove norme sui(le aziende in presenza di una perdita di fatturato del 50% potranno stipulare contratti che portano la retribuzione al 70% a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali) e l’estensione dei(che consente il prepensionamento dei dipendenti che si trovano a non più di 60 mesi dalla pensione) alle imprese da 100 dipendenti in su. A questo si aggiunge il rifinanziamento del bonus per gli stagionali: 1.600 euro a testa una tantum.