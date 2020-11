Trentino, senza turisti è crisi totale E c'è chi aspetta i ristori di aprile

Primo Piano del 15 novembre 2020 | 08:30

Trentino in crisi e con il fiato sospeso in vista dell'inverno

Danilo Moresco

Ristoranti chiusi la sera anche in Trentino

Una sala del ristorante Da Pino di Danilo Moresco

na regione; dalla storia, dalla cultura e adesso anche dal Covid. Ilviaggia a doppia velocità e mentre la provincia altoatesina è ormai da giorni, quella trentina resiste in: locali aperti la sera, libera circolazione e pressione sanitaria ancora, per così dire, contenuta. Eppure c’è tanto che accomuna il Trentino al resto d’Italia, a partire dalla crisi che interessa ogni settore, su tutti quelli della, dele dell’«Si lavora alla giornata, abbiamo perso quasi tutto il 2020 e c’è chi ancora aspetta i. Se perdiamo anche il Natale e la stagione sciistica invernale, non so come finiremo».è in prima linea da 40 anni, tanti ne compirà presto anche il suo Ristorante Da Pino di San Michele all’Adige (Tn); per vent’anni alla guida dell’associazione locale di categoria, di cui oggi è presidente onorario, Moresco è anche titolare di un’azienda die presidente di, una società cooperativa che offre servizi di consulenza negli acquisti per hotel, bar e ristoranti, e che conta circa 400 soci tra imprenditori, alberghieri e titolari di. Una realtà presente da 21 anni, che chiuderà il 2020 con un fatturato in calo del 25%, pari a 10 milioni di euro bruciati dalla crisi.Un osservatorio privilegiato, il suo, per capire meglio il momento che la ristorazione e l’accoglienza stanno attraversando in una regione che fino a metà ottobre sembrava vivere in un’altra dimensione, rispetto al resto del Paese.Penso che il Trentino riuscirà a restare in zona gialla anche la prossima settimana. Al momento le disponibilità ospedaliere sono sufficienti; pur nella preoccupazione generale, dal punto di vista sanitario siamo messi ancora abbastanza bene.La preoccupazione più forte sta nel lavorare alla giornata, con i decreti nazionali e provinciali che modificano le disposizioni quasi ogni settimana. Ora i locali la sera sono chiusi; più che delivery e asporto - che servono a poco - c’era bisogno di continuare a lavorare anche a cena, ma non ce l’hanno permesso. Così manca almeno il 50% del lavoro per quasi tutti i locali, senza contare che chi lavora soprattutto la sera, è tagliato fuori. E attenzione, il 50% in meno non è riferito all’anno scorso, ma agli ultimi mesi, in cui il lavoro era già calato del 20-25% rispetto al 2019.A mio parere no, perché i ristoratori trentini sono professionisti seri, diligenti, che sono attenti alle norme. Non è il ristorante che crea il contagio. In autostrada, però, le aree di sosta sono aperte e una persona che si ferma per bere qualcosa e andare in bagno mette le mani dove le hanno messe altre migliaia di persone almeno 7 volte, senza che queste superfici possano essere sanificate in maniera adeguata.Per questo sono molto preoccupato. Dopo la chiusura di primavera, siamo riusciti a fare fronte ai nostri impegni, incassando quasi tutto dai nostri associati e riuscendo a pagare i fornitori . Ma chiuderemo il 2020 con un calo deli fatturato di 10 milioni di euro su 40.Non possiamo assicurare finanziamenti; per fortuna avevamo una discreta liquidità e siamo riusciti ad avere dei finanziamenti dagli istituti bancari. Un po’ con le nostre forse, un po’ con questi aiuti, possiamo gestire le uscite, stringendo i denti, misurando al massimo le uscite.I miei colleghi sono molto preoccupati, ma per ora di fallimenti non ne abbiamo percepiti, ma anche perché il tempo trascorso è ancora molto breve. Il problema è che non sarà facile superare questa seconda stretta, che sta già rivelandosi un’autentica mazzata. Se dovessimo perdere addirittura le feste di Natale, saremmo davvero messi male.Qualcosa è arrivato in questi giorni, c’è però qualcuno che sta ancora aspettando quello di aprile, solo per aver fatto la domanda qualche giorno dopo. I fondi nel frattempo sono finiti e ora stanno aspettando le integrazioni. Il problema è che questi ristori sono un’elemosina, rispetto alle perdite. C’è chi non ci paga neppure le bollette di un mese. E poi c’è una disuguaglianza che facciamo fatica a capire: perché chi fattura fino a 300mila euro, ha diritto a un ristoro del 20%, e chi fattura oltre un milione di euro soltanto il 10%? Questi imprenditori si sentono giustamente penalizzati.La mia ditta è completamente ferma. Già in primavera siamo stati i primi a essere stati bloccati e abbiamo fatto tanta fatica a riprendere. Conti che i banchetti ripartono almeno 2-3 mesi dopo le prime richieste. E non abbiamo fatto in tempo a ricominciare, che siamo stati chiusi di nuovo.Avevamo già molte meno richieste rispetto al 2019 e adesso tutti i clienti hanno annullato. Non solo le cerimonie, ma anche i pranzi e le cene aziendali di fine anno. Ad oggi, l’anno scorso, al mio ristorante avevo già 200 prenotazioni, ora ho prenotato solo un tavolo da 6, ma lei crede che sarà confermato?Chiuso, a meno che non arrivi il vaccino. D’altronde provo a mettermi al posto del Presidente del Consiglio: come potrei lasciare aperto con i contagi che continuano a salire? Se la curva non scende, sarà inevitabile tenere chiuso, anche perché, parliamoci chiaro, è l’unico periodo dell’anno in cui non si intacca il mondo dell’industria e dell’artigianato.I mesi di luglio, agosto e la prima metà di settembre. Con il turismo delle vallate, ristoranti, alberghi e birrerie di montagna hanno fatto una buona stagione estiva; qualcuno addirittura ha fatturato più dell’anno scorso. Viceversa, gli alberghi e i ristoranti dell’asta dell’Adige, che lavorano con meeting e fiere, sono stati penalizzati.C’è un’indecisione totale, sono tutti col fiato sospeso. Anche se restassimo in fascia gialla, tutto il turismo di Campiglio, per esempio, non potrà esserci e aprire gli impianti per la popolazione locale non avrebbe senso.