Caffè a non più di 50 metri dal bar, l'ultimo colpo per i locali di Firenze

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 11:56

A

I gestori dei locali contro il sindaco di Firenze Dario Nardella



Il presidente di Confcommercio Firenze chiude il suo locale

Cursano: «Accanimento terapeutico, incassi ridicoli»

Introiti dimezzati e l'ombra della malavita si allunga

Per l'opposizione è un'ordinanza «folle»

il sindacoha stretto ulteriormente le norme nel mondo dellastabilendo che i cibi e le bevande acquistati(unico servizio consentito insieme al) debbano essere consumati a 50 metri di distanza dal locale. E, naturalmente, ai gestori dila cosa non è piaciuta affatto.Neanche i clienti tuttavia sono rimasti contenti, e non è un caso che glial primo giorno disiano già calati drasticamente. La voce grossa, come spesso accade, la fa, presidente di Confcommercio Firenze, titolare anche delin piazza dell’Unità italiana che ha preso una decisione forte: chiudere «Ineravamo già in sofferenza», spiega a la Repubblica, «conridicoli di 100 euro, ma si teneva aperti per responsabilità sociale. Questo intervento in un momento così buio è stato recepito da tutti noi come un ulteriore scoraggiamento per le persone a venire nei, è un accanimento terapeutico. Così ho detto basta, mi arrendo. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso . Non ci aspettavamo dalun’ulteriore restrizione. Io sono rispettoso delle regole, ma se non posso lavorare».Una bastonata per tutti, senza alcuna eccezione, che ha toccato da vicino anche la, nel quartiere di San Lorenzo. «Non capisco perché ci sia questo accanimento contro di noi», dice la titolare, «noi poi siamo una pasticceria, non un bar che fa aperitivi, quinon ce ne sono. Se chiudo? Devo vedere cosa succede nei prossimi giorni. Al primo giorno di ordinanza ho incassato, il giorno prima 300. Se gli incassi sono questi chiudo».Altri locali, come il bar Arcobaleno denunciano undegli incassi minacciando di chiudere. Ma tornano anche i timori per le proposte di acquisto dellaNon mancano chiaramente le pressioni su, sede del Comune, il quale ha fatto sapere in via ufficiosa che l’ordinanza non fa altro che chiarire disposizione del. «Assembramenti non ce ne sono», ha detto, responsabile di, «c’è una categoria disperata, obiettivamente se ne poteva fare a meno».Un caso quello dell’asporto a 50 metri che è diventato politico con le opposizioni che si sono schierate al fianco dei commercianti definendo «» l’ordinanza di Nardella.