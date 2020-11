Sci, contentino beffardo Impianti aperti, comuni chiusi

Primo Piano del 22 novembre 2020 | 08:30

Piste ancora verdi per mancanza di neve, ma via ai cannoni



A rischio 60mila posti di lavoro

Manca neve, altro grande problema

Problema di programmazione e di sistema

Se partono gli impianti deve partire tutto

Problemi economici, ma anche sociali

Cannoni in azione, un milione di euro di investimento



Bisogna farsi trovare pronti se si partirà

Sarà una stagione senza guadagni

A oggi nessuna camera d'albergo prenotata

Più della neve, si aspetta il Dpcm

Sembrava essersi aperto il baratro per gli impianti sciistici che avevano ormai rimandato l'avvio della stagione a dopo l'Epifania, ma nell'ultimo incontro tra i Governatori si è raggiunto un accordo per presentare al Comitato Scientifico un documento che prevede alcune linee guida per ripartire. Via libera alle zone gialle con tutti gli accorgimenti arcinoti, sciatori al 50% nelle zone arancioni e stop completo nelle zone rosse. Resta la domanda: con l'obbligo di non spostarsi dai comuni, chi andrà a sciare?Nei giorni scorsi tra i pareri più pessimisti (anzi, realisti) ce n'è uno particolarmente autorevole come quello di, presidente degli impiantisti italiani, che parlava diqualora seggiovie e funivie dovessero entrare in funzione entro il 25 dicembre . Ma la mazzata sarebbe per tutta l'economia italiana dal momento che ci sono in ballo 60mila posti di lavoro edi euro di fatturato.L'altro problema è la totale mancanza di neve. Un rammarico a guardarsi indietro se si pensa che in questo periodo nel 2019 già sianche grazie ad abbondanti nevicate che, anche in questo caso, nel 2020 penalizzano lo sci dato che non se ne vedono Il problema resta dunque sempre quello della: un comprensorio intero bisogna prepararlo con la neve diverse settimane prima e poi ci sono i collaudi e infine bisogna capire se e come possono aprire i rifugi, per non parlare degli. Insomma, unache quando tutto funziona alla perfezione tiene in vita un'intera località con tutti i suoi residenti, ma che in situazioni come queste non può viaggiare in maniera slegata . Per la Lombardia i costi da sostenere con queste modalità sarebbero insostenibili.«Non avrebbe senso partire slegati», spiega, consigliere del comprensorio, «perché il nostro è un sistema che è solido e florido solo se tiene insieme le varie realtà che lo compongono. Non possiamo pensare di aprire solo gli impianti e le piste tenendo però chiusi io se glinon possono ospitare clienti».Una preoccupazione forte, che è, culturale e ovviamente anche economica. «In questo momento», spiega Bertolini, dobbiamo preoccuparci di rispettare tutti quei vincoliche fanno parte di un'attività. Ma AdamelloSki è composta da soci che lavorano in tutti quei settori che contribuiscono ale nessuno può restarne fuori».Nel frattempo però, così come accaduto in altre località, anche sulle piste dii cannoni sono stati azionati per innevare le 41servite da 28 impianti di risalita fino ai 3mila metri delChi si è svegliato nel fine settimana e ha visto la prima neve spruzzata si è sorpreso considerando tutta la situazione in atto e forse ha anche sperato che i vertici del comprensorio avessero buone notizie di prima mano sulla. Ma la risposta di Bertolini non è stata così confortante per gli amanti degli "assi": «L'ultima settimana diè la più fredda e abbiamo il dovere di sparare neve a sufficienza per creare una base solida che possa resistere tutto l'».Certo, ma sparare neve costa parecchio: il gioco varrà la candela? «Dobbiamo provarci», spiega Bertolini, «per evitare di farci trovarequalora dovessero darci il via libera per aprire. Non sapremo quando sarà, ma intanto vogliamo dare un segnale di. È certamente un investimento alche, solo per il primo innevamento, vale più di un milione di euro».Potrebbero essere soldi che vanno in fumo, oppure un investimento come da. Secondo Bertolini «a ora l'obiettivo è quello di coprire lecon i movimenti che ci saranno in questa, difficilmente sarà una stagione "al guadagno"».I numeri parlano chiaro: al momento le prenotazioni negliper la stagione invernale sono a "zero", quando solitamente a fine estate si copriva il 60% delle camere d'albergo disponibili in zona. Il motivo è da ricondurre ovviamente allae alcon i turisti stranieri bloccati nei loro Paesi che certo non stanno pensando di viaggiare.Ma ilsta aiutando economicamente gli? «Quest'estate no», risponde Bertolini, «sono arrivati solo agli alberghi. Per quest'inverno qualcosa potrebbe arrivare considerando che siamo un'attività chepiù di 5 milioni di euro e con unche dovrebbe essere "sostenuto" dall'ultimo Dpcm».I 130che lavorano per AdamelloSki sono alla finestra in attesa più delle linee guida del governo per ripartire che della neve, come da tradizione. Cosa succederà ancora non è dato sapere, ma lo slalom trasembra di quelli particolarmente ostici.