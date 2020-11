Ristoranti chiusi per le feste? Fipe: «Danno da 720 milioni. Rimborsateci al 100%»

Primo Piano del 28 novembre 2020 | 16:06

In fumo 720 milioni di euro

on bastano gli incontri con Conte e le promesse fatte dal. Perché, come si dice, alle parole devono seguire i fatti. Certo, pur con la consapevolezza che leche si stanno prendendo siano per la giusta causa di trovare una strada per uscire dal tunnel della pandemia, ci si domanda se tali scelte siano appunto un “”.Stiamo parlando del nuovo dcpm sulin dirittura di arrivo che dovrebbe prevedere, tra le altre regole,alle 18 e fermi tutto il giorno ae aSe lo domanda la, ladeiche, mettendo in fila i numeri dell’eventualealledi(unda), ancora una volta chiede perché il settore sia continuamente utilizzato da. E, puntualizzando che il Natale per i ristoranti non è un mese come gli altri, chiede: «Se dobbiamo chiudere,al%».«È ora di finirla con laalle, la nostra pazienza è finita. Non esiste alcuno studio scientifico che dimostri che i ristoranti sono luoghi di contagio, eppure a ognii più penalizzati sono sempre i. L’dea di imporre ungeneralizzato alleper tutte le feste natalizie, con lo stop a bar e ristoranti alle 18 il 25 e 31 dicembre non ha alcun senso né. Dicembre non è un mese come gli altri, da solo vale 7,9 miliardi di euro, praticamente ildeidi un anno. Quindi se si vuole impedire ai ristoranti di lavorare a cena, bisogna compensare le perdite al 100%, basandosi sui fatturati dello scorso dicembre».Lo scorso anno 4,9 milioni di italiani hanno trascorso il 25 dicembre in uno degliper l’occasione, spendendo 270 milioni di euro in tutto. A questi si aggiungono 445 milioni di euro spesi ada 5,6 milioni di persone per il cenone, per un totale di quasi 720 milioni di euro.«È evidente – sottolinea, chef stellato dell’omonimo ristorante di Milano – che non possiamo rinunciare agli incassi di dicembre: per i miei locali le feste rappresentano il 25% del mio fatturato annuo. Se davvero il governo pensa sia più prudente chiuderci lo faccia, ma cial. Altrimenti ci lasci lavorare in sicurezza come abbiamo sempre fatto, almeno fino alle 23. Anche perché le persone hanno voglia di socialità e di svago dopo un autunno di clausura. E se non ci saranno i ristoranti a fare da garanti del distanziamento e della, rivedremo le scene di quest’estate con piazze piene e nessun controllo».«Chi non potrà essere messo in condizione di lavorare – fa ecodel Ristorante Barbieri di Altomonte, provincia di Cosenza – dovrà essere, non come accaduto con le misure precedenti. A noi che operiamo in un paesino di 4mila abitanti, il blocco degli spostamenti tra comuni ha già tagliato le gambe. Secondo le nostre previsioni perderemo il 90% del fatturato di dicembre che, insieme ad agosto, costituisce il 50% del nostro lavoro annuale. È chiaro che le vie di mezzo non bastano: o ci ristorano al 100% o ci mettono in condizione di lavorare davvero».