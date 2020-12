Sicilia, allarme usura e mafia nei ristoranti: senza aiuti dallo Stato in mille sono a rischio

Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 12:17

Ristoratori siciliani a rischio usura e mafia



Mille ristoranti a rischio usura. E i fondi statali sono al lumicino

Richiesti 30mila euro col bonus, ne sono arrivati 2.140

usura nel mondo dell’accoglienza arriva anchedopo le sirene che si sono accese a Venezia (soprattutto per gli alberghi) e Firenze (per i ristoranti ), ma anche a Milano . A far sentire la propria preoccupazione è il leader deiisolaniche ne fa una questione di liquidità perché la partita, ogni volta si gioca lì: i ristoratori oggi non ne hanno e rivolgersi allaorganizzata o lasciarsi abbindolare alle sue lusinghe è tanto facile quanto deleterio.La reazione è arrivata alla luce dello studio del, uno dei principali gruppi italiani perle informazioni commerciali sulle imprese. In una sua relazione ha evidenziato come la crisi generata dal Covid abbia esposto almeno un migliaio di locali siciliani al rischio usura . Soprattutto in questo periodo natalizio in cui qualcosa si muove grazie alla, ma niente a che vedere con i fatturati degli anni scorsi.«Lo Stato - attacca Cottone - ci chiede di chiudere, ma poi come ci aiuta? A dicembre si muove il 20% del fatturato annuale. In una situazione del genere c’è chi prova ad insinuarsi presentandosi come amico, magari subito dopo aver fatto arrivare un segnale. Perché intanto la criminalità, anche quella non organizzata, si muove ».Lo scenario è reso ancor più complicato dal problema deinei ristoranti che negli ultimi giorni si sono susseguiti a Palermo con una frequenza preoccupante. E poi la denuncia di pesi e misure nell’erogazione dei bonus incomprensibilmente diversi : «Ho partecipato al bando della Regione, il Bonus Sicilia - spiega, titolare del Tredicisette - ma ho ricevuto solo 2.140 euro sui 30mila richiesti. Lo stesso importo è andato ad un mio, con un solo dipendente. Ma io ne ho 6 a tempo indeterminato e sei a termine.E per le strade leabbassate sono sempre di più e toccano anche locali storici della città come del resto succede lungo tutto lo Stivale. Le perdite di fatturato del resto non sono sostenibili da tutti., storica anima de Il Filippino, parla di una perdita di addirittura 800mila euro di fatturato in un anno con unda 12.500 euro ricevuto. E il 2021 non promette niente di buono, qualcuno - purtroppo - si sta già fregando le mani...