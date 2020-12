Tari addebitata anche senza rifiuti L'ira degli alberghi: «Danno e beffa»

Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 17:00

A

Tari addebitata nonostante la chiusura

Le Prugne della California

ncora una volta ilpaga il conto più salato della crisi senza che ci siano supporti reali alle imprese di fatto chiuse ormai da più di 10 mesi. Malgrado questo ipretendono dagliil pagamento della, in misura pressoché integrale. Come a dire: oltre al danno la beffa! Una problematica che riguarda da vicino anche i ristoranti, colpiti dalla stessa sorte beffarda Duro il commento della vice presidente di: «Gli alberghi - dice - sono fermi, non producono rifiuti, ma questo non basta ai Comuni che pure non hanno dovuto sopportareper la raccolta, e chiedono lo stesso di pagare l’imposta per un servizio che non è stato reso. Una situazione paradossale che ci riporta ai tempi in cui “lo sceriffo di Nottingham” pretendeva ciecamente le gabelle, indifferente al fatto che queste fossero insostenibili per i sudditi».«È inaccettabile - prosegue - che proprio i Comuni, i maggioridel valore che le strutture alberghiere portano sul, siano quelli che meno si preoccupano di garantire la sopravvivenza di queste aziende fondamentali per il territorio e per la«Sono mesi - conclude Colaiacovo - che stiamo chiedendo a tutti i livelli di intervenire sulla Tari, ma quello che è stato raccolto finora sono, laddove presenti, irrilevanti a fronte di pagamenti per decine di migliaia di euro per ciascuna azienda.A questo punto chiediamo con forza all’ed ai Comuni di sospendere la scadenza del prossimo 15 dicembre e di sedersi a un tavolo comune per definire delle modalità di riduzionecon la realtà di questi mesi e con la sopravvivenza delle nostre aziende».