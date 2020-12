Su 73mila aziende chiuse, 17mila non riapriranno. E 5mila sono ristoranti...

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 13:02

Chiusi 30mila ristoranti di cui 5mila non prevedono di riprendere

Su 73mila imprese chiuse 17mila non riapriranno

L'85% delle unità produttive "chiuse" sono microimprese

Maggior indice di chiusura per alberghi e attività sportive e di intrattenimento

Più colpito il Mezzogiorno

’era da aspettarselo, questo è certo. Ma messi nero su bianco ifanno ancora più paura. Ilha73mila imprese italiane e 17mila non riapriranno. Tra giugno e ottobre, inoltre, oltre due terzi delle aziende hanno avuto riduzioni dirispetto allo stesso periodo del 2019.Tra i settori più colpiti, manco a dirlo, quello: il 43,5% delle imprese dichiara assenza di fatturato o una diminuzione superiore al 50%, il 43% un calo del 10-50%. Il comparto della, allo stesso modo, registra il prevalere di flessioni, anche se con un'intensità inferiore rispetto a quello ricettivo: il 26,7% non registra fatturato o subisce riduzioni di oltre il 50%, il 56,3% tra il 10-50%. Gli, dopo le attività sportive e di intrattenimento, presentano la più alta incidenza di chiusura. Una quota significativa di imprese attualmente non operative si riscontra anche nel settore della(circa 30mila imprese di cui 5mila non prevedono di riprendere).Questo è il triste bollettino che emerge dal reportsulle imprese di fronte alnel quale sono state intervistate oltre un milione di aziende tra ottobre e novembre con riferimento al periodo giugno-ottobre.Nel dettaglio emerge che il 68,9% delle imprese è in pienanonostante l'emergenza sanitaria, il 23,9% è, svolgendo la propria attività in condizioni limitate in termini die accesso della clientela, mentre il 7,2% èCirca 73mila imprese, che pesano per il 4%, hanno dichiarato di essere chiuse: 55mila prevedono di riaprire e 17 mila no (l'1,7% delle imprese pari allo 0,9% degli occupati).I quattro quinti delle imprese oggetto di indagine (804 mila, pari al 78,9% del totale) sono(con 3-9 addetti in organico), 189mila (pari al 18,6%) appartengono al segmento delle piccole (10-49 addetti) mentre sono circa 22 mila quelle medie (50-249 addetti) e 3mila le grandi (250 addetti e oltre) che insieme rappresentano il 2,6% del totale.Più della metà delle imprese è attiva al(il 29,3% nel Nord-ovest e il 23,4% nel Nord-est), il 21,5% al Centro e il 25,9% nelL'85% delle unità produttive "chiuse" sonoe si concentrano nel settore deinon commerciali (58 mila unità, pari al 12,5% del totale), in cui è elevata anche la quota di aziende parzialmente aperte (35,2%).Oltre alle attività sportive e di, agli, aie alledasono 7mila ial dettaglio chiusi. Il 28,3% degli esercizi alchiusi non prevede di riaprire rispetto all'11,3% delle strutture ricettive, al 14,6% delle attività sportive e di intrattenimento e al 17,3% delle imprese di servizi di ristorazione non operative.Tra le imprese attualmente non operative, quelle presenti nel Mezzogiorno sono a maggior rischio di chiusura definitiva: il 31,9% delle imprese chiuse (pari a 6 mila unità) prevede di non riaprire, rispetto al 27,6% del Centro, al 23% del Nord-ovest e al 13,8% del Nord-est (24% in Italia).