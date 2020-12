Davvero ci sarà una terza ondata? Ristoranti ed economia non possono reggere un nuovo colpo

Primo Piano del 14 dicembre 2020 | 08:30

Q

A fine gennaio 2021 può arrivare la terza ondata di coronavirus

Dicembre e gennaio considerati mesi «terribili»

Economicamente tanti settori rischiano di non farcela



Innanzitutto c’è il problema del picco dell'influenza stagionale, che solitamente arriva proprio a fine gennaio. È vero che distanziamento, igienizzazione delle mani e mascherine potrebbero limitare oltre al Covid-19 anche la diffusione dell’influenza, ma le ospedalizzazioni proprio in quel periodo potrebbero comunque aumentare, sommandosi ai casi di coronavirus. E creando una situazione potenzialmente insostenibile.



Come stretta conseguenza del punto uno c’è dunque il fatto che gli ospedali, già con un tasso di saturazione alto, non riusciranno a dimettere un numero di pazienti sufficiente prima dell'arrivo del picco influenzale.



Tutti a reclamare a gran voce una riduzione delle restrizioni anti-coronavirus, almeno per Natale. E infatti il governo sta ragionando anche sul possibile ok agli spostamenti tra comuni, in un periodo in cui l’Italia diventerà tutta “gialla”. Ma questo allentamento avrà un inevitabile impatto sull'epidemia: magari non proprio un’impennata dei casi, ma di certo un rallentamento del calo che stavamo registrando finora.



Proprio il periodo delle festività di fine anno dovrebbe provocare in qualunque caso un rimescolamento della popolazione. Anche vietando i cambi di regione nei giorni caldi di Natale e Capodanno, le persone sembrano intenzionate a muoversi prima, come dimostrano i picchi di prenotazioni dei treni, per esempio. E le riunioni familiari potrebbero riaccendere l’onda del contagio.



La riapertura delle scuole dopo l’Epifania avrà un effetto importante sulla ripresa della circolazione del virus. Soprattutto senza adeguati interventi per esempio sui mezzi pubblici.

uando finalmente il 2020 se ne andrà lasciando spazio sul calendario al 2021, la sensazione di tutti sarà quella di un gigantesco sospiro di sollievo. C’è un però. Quello di un ritorno feroce delproprio nel primo mese dell’anno. Uno scenario inquietante e a tratti inconcepibile, visto che di fatto siamo ancora dentro ladi coronavirus : come è possibile doversi già preoccupare per laEppure è così. L’allentamento dipotrebbe essere un’effimera illusione: è vero che istanno gradualmente riaprendo a, visto che la cartina dell’Italia si è colorata sempre più di giallo, come nel caso della Lombardia , ma purtroppo potrebbe essere una breve parentesi.Anche ilsta provando a favorire il “rimbalzo” economico dell’anno nuovo, per esempio inserendo nella legge di bilancio 2021 sgravi per le assunzioni . Così come ilha ridato speranza. Ma i tempi per un ritorno alla normalità sono ancora lunghi.Del resto sono stati iha smorzare l’entusiasmo., consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, è stato uno dei più duri in questo senso: «saranno terribili per due motivi, per i problemi nell'accesso ai servizi e per le tante differenze a livello regionale», ha detto. Il nostro umore non ne aveva bisogno, ma è un bagno di realtà., direttore del laboratorio di microbiologia dell'Università di Padova, ha sottolineato invece che lasarà lenta e che quindi «ci attende un inverno preoccupante. Natale, con scuole chiuse e fabbriche a ritmo ridotto, va sfruttato per ridurre i contagi. La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile».Insomma dovremmo metterci il cuore in pace e stringere i denti anche nel nuovo anno. Altro che ripresa con slancio. Ma economicamente un settore già fiaccato e particolarmente colpito come quello dellace la potrà fare ad affrontare altrea fronte difin qui insufficienti? E soprattutto, perché si dovrebbe arrivare a questa prospettiva così pessimistica?Ci sono degliche delineano un quadro negativo. Il Sole 24 ore li ha messi insieme.Tutto questo, mixato assieme, scatenerebbe la terza ondata. Iitaliani e più in generale l’del Paese difficilmente reggerebbero un altro pesante scossone.