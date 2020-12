Cortina d'Ampezzo, tanti menu d'autore a domicilio per cene gourmet senza fatica durante le feste

Pubblicato il 29 dicembre 2020 | 17:30

I Piatti della Baita Piè Tofana - foto: Giovanni Panarotto (Cortina, menu d'autore a domicilio per cene gourmet senza fatica) 1/9 La pizza dello CHalet Tofane - foto: www.bandion.it (Cortina, menu d'autore a domicilio per cene gourmet senza fatica) 2/9 I piatti dello Chalet Tofane - foto: www.bandion.it (Cortina, menu d'autore a domicilio per cene gourmet senza fatica) 3/9 Cucina tipica - foto: cortina.dolomiti.org (Cortina, menu d'autore a domicilio per cene gourmet senza fatica) 4/9 I canederli - foto: www.bandion.it (Cortina, menu d'autore a domicilio per cene gourmet senza fatica) 5/9 foto: Giacomo Pompanin (Cortina, menu d'autore a domicilio per cene gourmet senza fatica) 6/9 La cucina gourmet del San Brite, neo stella Michelin (Cortina, menu d'autore a domicilio per cene gourmet senza fatica) 7/9 Pasticceria con frutti di bosco (Cortina, menu d'autore a domicilio per cene gourmet senza fatica) 8/9 Sushi - foto: Fvsion (Cortina, menu d'autore a domicilio per cene gourmet senza fatica) 9/9 Previous Next

I Casunziei all'ampezzana - foto: www.bandion.it

Non solo piatti tipici

uest’anno il tanto atteso cenone disi farà. E senza lunghe tavolate. Ma, se i ristoranti sono chiusi, a Cortina molte delle loro cucine non si fermano: chi ha nostalgia delledella località e non ha voglia o tempo di mettersi ai fornelli, può rivolgersi agli. Che, non solo a Capodanno ma durante tutto il periodo delle feste, preparano deliziose pietanze da assaporare insieme ai propri cari e da ordinare in modalitàaway oppure ricevere a casa grazie alSono oltre 30 i ristoranti che danno la possibilità di godere di una domicilio. La scelta è ampia : si possono ordinare piatti tipici come i, ida abbinare a deliziose marmellate, i, lo, ma anche piatti innovativi frutto della creatività degli chef (inclusi quelli stellati), che uniscono tradizione e ricerca di nuovi sapori.Chi vuole un menu “diverso” ha anche la possibilità di provare, ad esempio, lao il. Il tutto da gustare insieme a. Per soddisfare anche i più golosi, non mancano gelaterie e pasticcerie che fanno consegna a domicilio. Clicca qui per scoprire le realtà che effettuano servizio di take away e delivery