p>È lapidario il commento del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla lettura dell’ultima release del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto Recovery Plan:E come dargli torto. Su 209 miliardi di finziamenti previsti dall'Unone europea (anche se a causa del nostro indebitamento e della nostra instabilità politica è facile che la metà dell'importo venga tagliata cammin facendo...) solo 3,1 sono destinati ad una generica voce "Turismo e cultura" e, vista la seconda parola che si rifà al ministro Franceschini, c'è d asèeytarsi che non ci sian un solo progtramnmo per hotel e ristoranti.

Bocca comunque non va tanto per il sottile e sottolinea che “al Turismo, settore più colpito della pandemia, che vale più del 13% del PIL e a parole viene definito strategico per lo sviluppo del Paese, viene dedicata scarsa attenzione, con una dotazione finanziaria esigua (3,1 miliardi di euro per cultura e turismo, pari all’1,6% dei 196 miliardi previsti dal piano), per di più orientata quasi unicamente ai grandi attrattori turistico culturali.” Che dire di più. Se davveero quellop fosse il piano di Conte e facile prevedere che Federalberghi non resterà sola in questa opposozione e se nion interverranno sensibili modifiche è facile prevedere che stavolta sarà difficile fermare la rabbia degli operatori e dei lavoratori di questo comparto.

Il presidente degli albergatori italiani di ConfCommercio chiede perciò senza mezzi ternmini che “il Piano venga integrato con urgenza, prevedendo una linea di intervento volta a sostenere la riqualificazione dell’intero sistema d’offerta turistica. Se il Governo non ha idee, chiami le imprese al tavolo e le proposte non mancheranno”. Altro che renere sei manager pubblicbhi a gestire tquesti piani a questo punto fatasioni e farlocchi di Conte, sempre più Pinocchio e sempre più schierato contro il mondo dell'accoglienza. Pensiamo solo alle accuse rivolte nei gioeni scorsi da Lino Stoppani presidente della Fipe: parlando di fatto di inutile abuso di potere nel volere chiudere i ristoranti.

«Invitiamo il Governo a non essere timido, conclude Bocca, scriva esplicitamente nel piano che le risorse destinate all’efficientamento dell’edilizia privata sono destinate anche alla riqualificazione degli immobili produttivi». Una richiesta precisa che dal punto di vista degli albergatori garantirebbe almeno la possibilità di ammodernare le struttire ricettive di tutta Italia. Ma, aggiungiamo noi, ciò non basta certo per risolvere i problemi del turismo e dell'accoglienza. Dalla formazione alle infrastruittuire anche bar e ristoranti hanno biosgno di un piano di riorganizzazione e rilancio ed è tempo che Palazzo Chigi mostri davvero le carte. Magari nei vari capitoli ci sono interventi utili, ma serve avere informazioni.



Il Governo è diviso sul Recovery Plan

Ricordiamo che sul Recovery plan il Governo non è affatto compatto. E l’intervento di albergatori e ristoratori potrebbe davvero fare saltare il tappo. Per ottenere il via libera il premier dovrà ad esempio superare la contrarietà di Italia viva rispetto alla cabina di regia che Conte vorrebbe formata dallo stesso presidente del Consiglio e dai ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri (Pd), e dello Sviluppo, Stefano Patuanelli (5 Stelle). Ma se ora si mettono di traverso alcune forze sociali, quelle più danneggiate proprio dal covid-19, il rischio è che nascano nuove spaccature o che si rischi uno scontro sociale che potrebbe portare davvero a situazioni pericolose.

Del resto che il Recoveri plan, come dice Conte, debba guardare a come sarà l’Italia fra 10 anni, va bene, davvero si vuole un'Italia senza turismo e con ancora l’Ilva ad assorbire risorse?

Va bene un Paese più moderno, più verde e più coeso e quindi ci sta che la fetta maggiore dei fondi Ue, pari a 74,3 miliardi, vada al capitolo «Rivoluzione verde», con ben 40,1 miliardi che saranno destinati alla «efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», quindi anche alla proroga del superbonus al 110%.

Ed ugualmente ha senso che al secondo posto, con 48,7 miliardi, ci sia il capitolo «Digitalizzazione», a partire da quella della pubblica amministrazione (10,1 miliardi) mentre 35,5 miliardi andranno all’innovazione 4.0 delle imprese.

Ma se poi scendiamo c’è da avere paura dei piani di Conte riguarda al truismo.

C’è un capitolo «Infrastrutture» con 27,7 miliardi, di cui 23,6 serviranno per l’alta velocità ferroviaria e la manutenzione stradale 4.0.

Ci sono poi «Istruzione e ricerca» con 19,2 miliardi, seguite da «Parità di genere, coesione sociale e territoriale» con 17,1 miliardi e da «Salute» con 9 miliardi. Totale 196 miliardi cui si aggiungono 10,7 miliardi del programma React Eu che, dice il documento, dovrebbero arrivare nel corso del 2021 e verranno utilizzati per le agevolazioni fiscali nel Sud.

E, infine, finanziamenti residui per qualche miliardo fino appunto a un totale di 209. E qui ci sono i 3,1 miliardi per Turismo e cultura, quasi che queste aziene e questo comparto non conti nulla.