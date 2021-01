“LeQuotabili”, spicca il vino nelle premiazioni di Pambianco. Ecco le aziende pronte ad entrare in Borsa

Pubblicato il 11 gennaio 2021 | 16:30

Dieci le aziende vinicole che hanno partecipato alla 15ª edizione de "leQuotabili"

Vino: la migliore redditività dei mercati considerati dal Premio

Podio Wine e classifica generale

, società milanese di consulenza strategica che opera nei settori lifestyle, ha celebrato online la 15ª edizione del. L’iniziativa si pone l’obiettivo di individuare le società italiane dei settorie, per la prima volta,che possiedono le caratteristiche economiche, finanziarie e di posizionamento per esserecon successo in un orizzonte temporale di. La premiazione è stata trasmessa in diretta streaming il 16 dicembre da Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano.Tra le novità di questa edizione, oltre all’introduzione nei ranking delle aziende vinicole, l’inserimento della categoria, che annovera realtà con fatturati fra i 15 e i 50 milioni di euro.L’analisi a monte de “leQuotabili20” ha selezionato, di cui 40 Fashion, 10 per il segmento Beauty, 20 per quello Design e. In evidenza anche le 3 migliori Small cap di ciascun settore considerato.Le 80 aziende hanno registrato nel 2019 un, in crescita del 4,7% sui 24.046 milioni del 2018. Di questo giro d’affari, ben il 71% è legato alle esportazioni.Per stilare la graduatoria sono stati individuatiche determinano la quotabilità delle aziende: Crescita ed Ebitda triennale, Notorietà del marchio, Dimensione, Export 2019, Distribuzione, Indebitamento, Fascia di mercato.Per quanto riguarda l’universo vino , in termini di crescita ha registrato unsull’esercizio precedente e una, la migliore dei quattro mercati considerati da Pambianco. A livello di, sono state ben 3 le aziende vinicole presenti tra le prime 20:. La graduatoria del settore enologico, dopo le prime tra Case ha visto sfilareIlha visto quindi al primo posto con uno score di 68,7(fatturato 2019, 246 milioni di euro; quota export 63%), tallonato (68,3) da(fatturato 2019, 122 milioni; quota export 60%). A seguire il(62,1): 189 milioni di euro il fatturato 2019 e una quota export del 67%.Per dare un ordine di grandezza, la classifica generale, la top 80, è stata dominata da un’azienda del settore Fashion: Golden Goose (score 81,6, fatturato 2019, 262 milioni, export 84%).Le trehanno visto in primo pianoPer informazioni: www.antinori.it