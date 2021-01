«Ora basta! Non c’è più tempo!». Il grido di allarme del Buon Ricordo

Pubblicato il 11 gennaio 2021 | 15:55

L'appello del Buon Ricordo è il quarto grido di allarme lanciato dell'associazione

Fondata nel 1964, l'Unione Ristoranti del Buon Ricordo è la prima associazione fra ristoratori in Italia

Un centinaio di locali aderisce al Buon Ricordo

, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia, nel 1964, di cui fanno parte un centinaio di locali, torna a evidenziare con forza l’assoluta criticità del settore e la mancanza di chiari e concreti interventi e linee guida che possano scongiurare il. Il primo grido d’allarme venne lanciato lo scorso 30 marzo, il secondo il 22 aprile, il terzo, che si sperava fosse l’ultimo, il 16 maggio 2020. E oggi lancia questo, che pubblichiamo in integrale.«Il nostro mondo, il mondo della ristorazione italiana di qualità oramai è esausto. 11 mesi sono trascorsi dall’inizio della pandemia, 11 mesi durante i quali la nostra categoria hale proprie attività in nome della salute. Noi ristoratori abbiamo un cuore e lo abbiamo dimostrato. Le briciole dei ristori , quando sono arrivate, sono state proprio tali. Abbiamo accettato anche il gioco dei colori, delle aperture e chiusure per salvare il Natale, poi per salvare gennaio, poi…?Purtroppo la realtà dei fatti ha dimostrato che n. Tutti sappiamo cheche farlo in una mensa aziendale. Allo stesso modo le resse nei supermercati e l’affollamento dei posti di lavoro non possiamo credere che siano meno pericolose.Ci è voluto del tempo ma tutti ora, noi e i nostri clienti, abbiamo capito che la scelta di chiudere determinati settori è stata una scelta di comodo. Guarda caso sono i settori nei quali è unanimamente riconosciuta lae laper il proprio lavoro. Settori abituati ad abbassare la testa e. In nome di questo il Governo ha pensato che avremmo digerito ogni cosa, lamentandoci, scrollando la testa ma poi rifugiandoci, per la sopravvivenza, in forme inutili economicamente come. Tutto giusto. Tutto vero. La passione va oltre ogni ragionamento logico. Così è stato. Con il risultato che. Ci mancava solo l’invito ad aprire le nostre attività per 2 giorni per poi chiuderle nel week end, per poi colorare di nuovo l’Italia di giallo e arancione limitando o vietando il nostro lavoro in modo quasi sadico, per completare laIl 16 maggio dicemmo: "I tempi sono scaduti". Tutti ora abbiamo capito che, causa la pandemia, dobbiamo aspettare tempi migliori, ma dobbiamo arrivarci. Noi del Buon Ricordo siamo una piccola realtà ma pensiamo diche troppo spesso non si è dimostrato compatto.Chiediamo al governo:, ma con la possibilità di fare impresa. Oppure permettetteci di arrivare ancora vivi al momento della ripartenza con, non briciole. Noi imprenditori della ristorazione crediamo di avere tante proposte da portare sul tavolo anche per il futuro, ma, non portati alla chiusura.della grande ristorazione e della somministrazione in genere e chi lo ha fatto o lo sta facendo sa bene che non possono tenere in piedi un’azienda. In una situazione come quella che ci aspetta nelle prossime settimane la soluzione unica e più economica e che rispetterebbe la nostra dignità sarebbe una sola: chiudere tutto. Se davvero siamo contagiosi dovremmo essere noi i primi a tirarci fuori dalla mischia. Ma non possiamo farlo da soli. Chi si alza ogni mattina all’alba e per 16 ore non esce dal proprio locale ha una dignità. Ora questaè stata troppe volte. Asporto e delivery per le regioni arancioni e aperture solo a pranzo infrasettimanalmente per le regioni gialle sono dellesenza senso.Questo è il nostro pensiero. Il mondo della somministrazione cosa ne pensa?. È tempo di».Per informazioni: www.buonricordo.com