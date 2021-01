Il passaporto vaccinale diventa digitale. Dalla Grecia alla Danimarca, arriva via app la prova anti-Covid

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 16:59

T

Passaporto vaccinale, presto disponibile via app

I tentativi precedenti

Le proposte italiane

orna l’idea del. A rilanciarla, stavolta, è stata lache, in vista della prossima stagione turistica, ha chiesto in seno all’Unione europea la creazione di un certificato vaccinale a livello continentale. L’obiettivo è quello di ripristinare, in sicurezza, gli spostamentimessi in crisi dalle limitazioni agli spostamenti introdotte dai vari stati. In questo modo, il paese ellenico punta ad “aggirare” l’obbligatorietà del vaccino (peraltro non prevista) rendendolo un prerequisito per chi volesse viaggiare.Un'idea sostenuta da Italia a Tavola; l'estensione del passaporto vaccinale potrebbe toccare anche ristoranti, alberghi, bar, pub, cinema, palestre, ecc. allo stesso modo in cui la carta d'imbarco dà accesso all'airside di un aeroporto.Atene, in attesa di una decisione comune a livello europeo, ha già stampato il proprio certificato standardizzato per dimostrare che un cittadino è stato, è solo l’ultima delle capitali europee a muoversi sul tema. In, per esempio, entro la fine del mese verrà lanciata una sperimentazione analoga. In questo caso, il passaporto creato dalle aziende iProov e Mvine, specializzate in biometrica e in sicurezza informatica, verrà rilasciato sotto forma diche, nelle intenzioni di Londra, fungerà da attestazione digitale dell'avvenuta vaccinazione. Il tutto in collaborazione con il servizio sanitario nazionale che, in questo modo, riceverà un riscontro per aggiornare le proprieAnche la, secondo Reuters, starebbe sviluppando un passaporto vaccinale digitale da consegnare alle persone che hanno già ricevuto il siero. Coloro che sono stati vaccinati potranno scaricare il documento dal sito dele stamparlo per mostrarlo quando si richieda l'attestazione dell'avvenuta vaccinazione. Un’iniziativa scattata in previsione della futura adozione dello stesso strumento anche da parte degli altri paesi europei.Soluzione simile adottata anche da, in cima alle classifiche dei vaccinati con circa il 20% della popolazione già protetta dal. Una sorta di green card rilasciata a una settimana dal richiamo vaccinale che sarà valida per sei mesi e che, in sostanza, permetterà a chi lo desidera diin totale serenità.Negli Usa, invece, è stata la contea di Los Angeles a muoversi in autonomia, stringendo una partnership con la startupper digitalizzare i dati sul vaccino e inserirli nell'Apple Wallet, il portafoglio digitale di, e nell'omologo di, in modo da poterli mostrare ino all'ingresso di un evento.In Italia più che un passaporto, l’idea è quella di introdurre una vera e propria tessera sanitaria ad hoc. Il progetto, lanciato dal presidente della regione Campania,, prevede il rilascio di una tessera dotata di chip che permetta la verifica dell’effettiva vaccinazione incrociando i dati in mano alla sanità regionale. A Nord Est, invece, è statoa parlare, già a fine dicembre, di un passaporto vaccinale; spostando tuttavia la data di entrata in vigore dello strumento una volta che sarà raggiunta l’di gregge.