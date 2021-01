Autogrill dice addio alla Spagna: finalizzato l'accordo con Areas per 12 milioni di euro

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 17:30

I dettagli dell'operazione

dice addio alla. Il colosso della ristorazione in concessione nei luoghi di viaggio ha finalizzato la cessione delle attività nella penisola iberica a favore dell’operatore(presente anche in Italia con il brand). Un’operazione dal valore di 12 milioni di euro.A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’spagnolo va in porto l’accordo concretizzatosi già lo scorso novembre che prevede il passaggio di 60 punti vendita nel portfolio del Gruppo Areas. Le attività, precedentemente controllate da, si concentrano principalmente nel canalee, prima dello scoppio della pandemia covid, avevano garantito ricavi per circa 80 milioni di euro nel 2019.L’uscita del Gruppo con sede a Rozzano, in provincia di Milano, dal mercato spagnolo «rientra nel processo didell’allocazione di capitale e rifocalizzazione del portafoglio contratti nelle aree e nei canali attualmente con più alto potenziale di crescita e redditività prospettica», si legge nel comunicato.Contestualmente, «il Gruppo Autogrill rimane attento a qualsiasi opportunità di sviluppo si dovesse presentare in futuro e pertanto non esclude un possibilenel mercato spagnolo qualora se ne presentassero le condizioni». Autogrill, leader mondiale nelin concessione, con un fatturato 2019 di cinque miliardi di euro, è infatti già presente in 31 paesi a livello internazionale per unche si avvicina alle mille location.Da parte sua, il Gruppo Areas, di proprietà del fondo d’investimento internazionale, consolida così il proprio ruolo nel mercato iberico per un totale di 600 punti vendita a livello globale.